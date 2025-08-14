VIVA – Lo que solía ser solo un tramo de tierra seca, estéril e improductiva en las zonas rurales, ahora se ha convertido en una fuente de sustento que empodera a más de 2,000 aldeanos en toda Indonesia. Este gran cambio fue impulsado por Syailendra Bumi Investama (Syailendra BI), una empresa social que produce aceites esenciales y aceites vegetales bajo la marca Ddistillers.

Fundada en 2014 por Elest Listiani, Syailendra Bi nació de la preocupación por las condiciones socioeconómicas de la comunidad en el área remota de Brebes Regency, Central Java. La tierra crítica es amplia, mientras que los agricultores viven pobres sin una fuente sostenible de ingresos.

«Inicialmente solo queríamos encontrar una solución simple: qué plantas pueden vivir en tierra seca sin agua en la estación seca», recordó Elest.

Título de la foto: ddistillers umkm asociado por PT Pertamina (Persero) Cambió con éxito la tierra seca en plantas de cultivo esenciales, fuentes de medios de vida y campo de trabajo Más de 2,000 aldeanos.

La investigación de campo en 2015 encontró la respuesta, a saber, la fragante limón de limón, una de las plantas aromáticas de los Atsiri que se resisten en todas las estaciones y es capaz de revitalizar la tierra. La educación para los residentes comenzó, enseñando el cultivo esencial para el medio ambiente mientras gestiona los residuos en productos de valor agregado con el sistema de desechos cero.

Se produjo un salto significativo a fines de 2020, cuando Syailendra Bumi Investama se convirtió en un socio fomentado de PT Pertamina (Persero) a través de un programa de financiación comercial de MicroSmall de RP100 millones. Este capital se utiliza para fortalecer la producción, las operaciones y el marketing. Los resultados fueron extraordinarios: en un año, la facturación aumentó a Rp1.2 mil millones, luego alcanzó Rp3.5 mil millones en 2021, y rompió Rp4.5 mil millones en 2022 hasta que se convirtió oficialmente en un empresario imponible.

En la actualidad, Syailendra Bumi Investama suministra rutinariamente aceites esenciales a los exportadores nacionales y las industrias aromáticas nacionales. Además, esta MSME comenzó a exportarse directamente a Francia, Singapur, y continúa expandiendo los mercados de 12 países, incluidos Suiza, Canadá, Dubai, Arabia Saudita, India, Corea del Sur y Brasil.

Ahora, Syailendra BI tiene 200 puntos de refinación en varias provincias (excepto Papua), emplea a 12 empleados permanentes y 1 experto académico, y capacita a alrededor de 400 refinerías y más de 2,000 agricultores en toda Indonesia a través de la «Asociación de Oro Verde».

Como parte del compromiso de continuar desarrollando y expandiendo el impacto, en 2025 Ddistlillers participaron en la Academia Pertamina UMK 2025 y Pertamina Smecho

Pt Pertamina (Persero) Vicepresidente de comunicación corporativa, Fadjar Djoko Santoso, dijo: «Pertamina apoya a las MIPYME como DDistlillers, que es capaz de cambiar los desafíos en oportunidades, así como para proporcionar beneficios concretos para miles de familias de agricultores en Indonesia. Esto es una prueba de que la asociación estratégica entre Bumn y MSMES puede alentar el crecimiento económico, así así como en la privación ambiental, así como en la Proervación Ambiental de los agricultores».

El éxito de DDistillers está en línea con el gobierno de Asta Cita Prabowo -Gibran Point 3, a saber, «aumentando el empleo de calidad, alentando el espíritu empresarial, el desarrollo de industrias creativas y continuando el desarrollo de la infraestructura», a través de la creación de miles de empleos productivos en la aldea, impulsando a los emprendimientos locales y el desarrollo de productos agregados en Indonesia.

«Para nosotros, el negocio no es solo una cuestión de ganancias, sino de desarrollar esperanza. De la tierra que una vez se consideró inútil, demostramos que hay un futuro verde y próspero», concluyó Eliest.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.