Pertamina aumenta la economía de los pescadores de Dumai con lavandería ecológica

VIVA – Pertamina a través de Refinería internacional de Pertamina (KPI) Unidad Dumai, junto con los pescadores, alientan la economía local a través de Green lavadero Para las necesidades de los residentes de la ciudad de Dumai.

Llamado respetuoso con el medio ambiente Porque la lavandería verde utiliza productos de jabón natural hechos de hierba hechos por grupos de pescadores en la región de Dumai. Este producto de jabón ecológico es el producto superior de la lavandería verde, y es una atracción diferente de otras lavandería en la ciudad de Dumai.

La comunicación del gerente del área, las relaciones y la refinería de CSR Dumai, Agustiawan, explicada, la lavandería verde no es solo un esfuerzo para lavar la ropa, sino un símbolo de cambios en la perspectiva de las comunidades costeras en la región de Dumai. Desde un mar cada vez más limitado, encuentran una nueva forma de mantenerse empoderado, independiente y cuidar el medio ambiente.

Según Agustiawan, a través de la asistencia de Pertamina, ahora los ingresos de lavandería verde han aumentado rápidamente a RP8-9 millones por mes desde el principio, los ingresos por persona son solo alrededor de RP200 mil por mes, con ingresos grupales de alrededor de Rp2 millones.

El éxito del programa de lavandería verde es evidencia clara de cómo el Programa de Responsabilidad Social y Ambiental de Pertamina (TJSL) está diseñado para presentar una solución a largo plazo.

«La lavandería verde demuestra que los pescadores costeros pueden adaptarse y ser independientes a través de nuevos negocios. La Unidad PT KPI Dumai se compromete a ayudar al público a encontrar oportunidades económicas alternativas, de modo que sigan siendo empoderados a pesar de que los desafíos en el mar se están haciendo más grandes», dijo Agustiawan.

Agregó Agustiawan, el espíritu de cooperación mutua mostrada por los pescadores de Ngokang en la gestión de la lavandería verde fue una inspiración para otras comunidades.

«Este éxito muestra que con la voluntad de aprendizaje y asistencia adecuada, un nuevo negocio que es sostenible puede nacer de cualquier grupo comunitario», continuó.

Risman, residente de la aldea de Tanjung Palas, solía confiar en el trabajo como un ‘Ngokang’ para mantener a su familia. Ngokang es un término para pescadores que venden alimentos, frutas o necesidades diarias a grandes barcos que venden anclajes en aguas de Dumai. Las actividades de pescadores de Ngokang aún dependen del sistema de ‘trueque’. A cambio, generalmente se utilizan productos como hierro o tambores para revender para aterrizar.

Risman, como un hombre de 40 años, generalmente se llama revelado, en medio de limitaciones y desafíos, las nuevas esperanzas están presentes a través de un toque de preocupación de Pt Kilang Pertamina International (KPI) Dumai Unit a través del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental de la Compañía (TJSL).

«Inicialmente presentamos una propuesta de negocio de ganado en bagre, pero este negocio se consideró menos potencial. Luego recibimos información para probar un avance comercial diferente, a saber, la ropa que luego se convirtió en una lavandería ecológica», dijo.

A través del programa TJSL, la Refinería Dumai abrazó a Risman en una fuerza impulsora para dirigir un negocio de lavandería ecológico (lavandería verde) con el nombre de ‘Sorcerer Laundry’ con otros nueve pescadores de Ngokang, ubicado en Tanjung Palas Village, Dumai City.

A diferencia de la lavandería en general, la lavandería verde está completamente administrada por 10 pescadores ‘ngokang’. Comenzando desde lavar, secar, plegar, planchar juntos en cooperación mutua a través del sistema de cambio. Esto hace que Green Laundry tenga su propia singularidad y prueba de que los padres también pueden administrar un negocio de hogares.

La historia de Risman y su grupo es una prueba de que el programa Pertamina TJSL puede presentar un valor agregado a la comunidad mientras apoya los objetivos de desarrollo sostenible (SDG), específicamente relacionado con la pobreza final y las oportunidades productivas de empleo que son inclusivas y sostenibles.

«Queremos no solo ganarse la vida, sino también preocuparse por el medio ambiente. Por lo tanto, usamos jabón casero de la hierba de rompecabezas», agregó Risman.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, agregó que el programa de lavandería verde de la Unidad Dumai KPI era una forma de sinergia de Pertamina con personas que podrían dar a luz a innovaciones sociales sostenibles.

«Pertamina siempre está comprometida a presentar un programa TJSL que tenga un impacto directo en la comunidad. La lavandería verde no es solo un nuevo esfuerzo económico para los pescadores, sino también un símbolo de transición hacia un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. Esperamos que esta iniciativa pueda replicarse en otras regiones para que más personas sientan los beneficios», concluyó Fadjar.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenibles (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.