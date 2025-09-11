Pertamina aumenta el desempeño operativo para alentar el logro de la autoestima energía y el crecimiento económico nacional

VIVA – En el primer semestre de 2025, PT Pertamina (Persero) es capaz de mejorar el rendimiento operativo y mantener un desempeño financiero positivo. El fortalecimiento del rendimiento operativo de Pertamina se lleva a cabo para alentar el logro de Selfigencia de energía energética Para lograr el crecimiento económico de Indonesia, según el objetivo del gobierno indonesio.

Esto fue transmitido por el presidente del Presidente de PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri junto con todas las filas de los directores de participación y subsolda de Pertamina, en una reunión de audiencias (RDP) con la Comisión VI de la Cámara de Representantes VI, en Jakarta, el jueves 11 de septiembre de 2025.

Hasta julio de 2025, reveló Simon, Pertamina logró mantener la producción de petróleo y gas por encima de 1 millón de barriles de petróleo equivalente por día (BOEPD). Pertamina también logró aumentar las nuevas reservas de petróleo y gas para apoyar la seguridad energética sostenible.

«Pertamina señaló varios logros, incluidos los hallazgos de nuevas reservas de petróleo y gas de 724 millones de barriles de petróleo equivalente (MMBOE) en el área de trabajo de Rokan», dijo Simon.

Simon afirmó que, en la primera mitad de 2025, Pertamina había logrado ejecutar varios programas estratégicos, como producir el primer combustible de aviación sostenible (SAF) en el sudeste asiático con una capacidad de producción de 9,000 barriles por día, la operación de la planta de energía geotérmica (PLTP) de Lumut Balai con una capacidad de 800 GWH y revitalización de la revitalización de la revitalización.

«Pertamina SAF es un combustible de aeronave sostenible producido a través de la tecnología de procesamiento de coprocesamiento entre queroseno (queroseno) y el aceite de cocina utilizado (UCO) o el aceite de cocina usado. El ecosistema empresarial de UCO SAF no solo respalda la autosuficiencia energética nacional, sino que también puede alentar la economía micro y circular», dijo Simon.

Otro programa estratégico es ejecutar un proyecto de Palawan en Filipinas con una capacidad de 285 MW y lanzar Pertamax Green 95 en 160 puntos de venta con un volumen de ventas de 4.83 mil KL hasta julio de 2025.

Pertamina también logró mantener positivamente el desempeño financiero a pesar de enfrentar una disminución significativa en los parámetros en el precio del petróleo crudo, el combustible diesel y el tipo de cambio en dólares estadounidenses en comparación con el período 2024.

Simon reveló, hasta julio de 2025, Pertamina registró ingresos de US $ 40.9 mil millones o equivalente a Rp 672 billones, con EBITDA US $ 6.2 mil millones (equivalente a Rp 102.8 billones).

«Pertamina puede mantener un desempeño financiero y operativo confiable a través de diversos esfuerzos y respuestas estratégicas», agregó.

Pertamina como compañía de energía nacional se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 a través de programas sostenibles que tienen un impacto significativo en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG), en línea con la aplicación de los principios de ambiental, social y de gobierno (ESG) en todas las líneas y operaciones comerciales.