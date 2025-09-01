Pertamina asegura que la distribución de energía operativa normalmente satisface las necesidades de la comunidad

VIVA – PT Pertamina (Persero) Asegurar las operaciones de distribución energía A la comunidad hoy continúa funcionando normalmente. Estación de llenado de combustible público (SPBU), agente, base, sub pangkalan y salida de ventas GLPG Los subsidios y no subsidios continúan llevando a cabo sus actividades para atender las necesidades energéticas de la comunidad de manera óptima.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero) reveló Fadjar Djoko Santoso, Pertamina Group continúa monitoreando y coordinando para garantizar que la distribución de energía funcione sin problemas. Además del monitoreo directo en el sitio de operación, Pertamina también realiza monitoreo digital para todas las cadenas de suministro de energía desde aguas arriba hasta aguas abajo a través de Pertamina Digital Hub, a saber, las instalaciones de centros de datos integrados de Pertamina que se pueden monitorear en tiempo real.

«Nos aseguramos de que todas las cadenas de suministro de Pertamina funcionen de manera óptima y entregamos energía, tanto BBM, GLP y otros servicios de energía pueden satisfacer las necesidades de la comunidad», explicó Fadjar.

Fadjar agregó, el público puede comunicarse con Pertamina Call Center 135 para obtener información de servicio, la ubicación de las ventas de productos Pertamina más cercanas, a la información sobre los productos de Pertamina y otros servicios. PCC 135 opera 24 horas para responder las necesidades de la comunidad.

Pertamina también apreció la sinergia de la comunidad y todas las partes en el mantenimiento de la confiabilidad de las operaciones de infraestructura energética.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.