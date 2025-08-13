Pertamina aprovecha el poder de los medios digitales para la educación energética y la transparencia

VIVA – Pertamina Continuar optimizando el papel de la comunicación a través de la utilización medios digital Como un puente educativo y transparencia de la información sobre la energía para la comunidad.

La secretaria corporativa de Pertamina, Arya Dwi Paramita, dijo, en la era digital actual, el poder de los medios en línea es la clave para desarrollar la comprensión pública de la energía aguas abajo.

«Como compañía de energía, Pertamina tiene un papel estratégico para formar la narrativa correcta a la corriente aguas abajo de la energía aguas abajo», explicó Arya en el Seminario Nacional sobre Comunicación que fue celebrada por el Programa de Estudio de Master of Communication en la Universidad Budi Luhur, Facultad de Comunicación y Diseño Creativo, en línea el sábado (9/8).

En el sector aguas arriba, continuó Arya, Pertamina educó al público sobre el proceso de producción de petróleo y gas (petróleo y gas), construyendo flexibilidad de refinería, desarrollo de infraestructura energética. Del mismo modo, el papel aguas abajo, como la transformación del negocio minorista y de servicios.

«Por otro lado, Pertamina también comunica los esfuerzos de transición energética, como el desarrollo de biocombustibles, geotérmicos, productos químicos aguas abajo y otros negocios de bajo carbono», explicó Arya.

Según él, los medios digitales son un canal efectivo para lograr los objetivos de reputación de la compañía. La estrategia de comunicación de Pertamina estaba en armonía con la visión principal del gobierno de la Indonesia de oro de 2045 y el gobierno de Asta Cita del presidente Prabowo Subianto, que van desde la auto -asumencia energética, el fortalecimiento de las industrias creativas, la transmisión posterior, el desarrollo de la infraestructura, hasta la igualdad económica.

«La comunicación tiene un objetivo claro en el mantenimiento y la construcción de la reputación de una empresa, entregando programas estratégicos de energía y ambiental, convirtiéndose en canales de servicio público receptivos y protegiendo a Hoaks y desinformación», dijo Arya.

Arya aconsejó a la generación más joven y a los estudiantes que sean sabiamente las redes sociales.

«No publique información que aún no se haya entendido correctamente. Los estudiantes tienen un papel importante en la educación del público. Administre bien las redes sociales, porque ahí es donde podemos contribuir positivamente al país», concluyó Arya.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo Net Cero Emission 2060 al continuar fomentando los programas que tienen un impacto directo en los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.