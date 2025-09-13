Pertamina apoya la independencia de la aldea en Sragen con desarrollo de agua limpia y capacitación en gestión

VIVA – Pertamina Comprometido a realizar los beneficios de los programas que tienen un impacto en la comunidad. A través del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL), Pertamina construyó 16 puntos de bienestar de perforación agua limpia así como capacitación en la gestión de las instalaciones de agua limpia que la comunidad puede utilizar en Sragen.

Leer también: Menko Ahy da la bienvenida al nacimiento del Día Nacional de Seguridad de LLAJ: la base es importante en el desarrollo de la infraestructura de transporte



El vicepresidente de comunicación corporativa de PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, dijo que Pertamina está comprometida a apoyar al gobierno para mejorar el bienestar de la comunidad.

Además infraestructuraPertamina también brinda a las comunidades locales capacitación en la gestión y mantenimiento de la infraestructura de agua limpia a través del Grupo de Gestión del Agua (KPA) en la oficina de Trombol Village, distrito de Mondokan.

Leer también: Registre constantemente el rendimiento positivo, Pertamina logra la posición superior de la lista de Fortune Indonesia 100



Según Fadjar, la construcción de instalaciones de agua limpia y capacitación en gestión es una forma de responsabilidad social que fomenta la independencia de la comunidad.

Leer también: Gasolina de estación de servicio privada rara importancia de combustible de una puerta a través de Pertamina



«Pertamina no solo construye infraestructura, sino que también garantiza que las personas puedan cuidarla y administrarla de manera continua. De esa manera, los beneficios se pueden sentir hasta las generaciones futuras», explicó Fadjar.

Secretario de la Agencia Regional de Planificación del Desarrollo de Investigación e Innovación (Bapperida) de Sragen Regency, Ariska Taminawati, S.St, M.Sc, expresó su agradecimiento por la responsabilidad social corporativa (RSE) de Pertamina, que había construido 16 puntos de instalaciones de acceso a agua limpia en 11 aldeas que habían experimentado una propagación durante la temporada seca.

«Se espera que la comunidad realmente pueda ocuparse de las instalaciones e infraestructura que se han dado para ser sostenible», agregó Ariska.

En la misma ocasión, un miembro del Grupo de Gestión del Agua (KPA), Kliwon, dijo que la capacitación para cuidar y administrar esta instalación de agua limpia como un activo para niños y nietos en el futuro.

«Alhamdulillah, nuestro pueblo ahora no está preocupado por la sequía», dijo Kliwon.

Con la presencia de esta instalación de agua limpia, Pertamina espera que la comunidad de Sragen pueda vivir más saludable, independiente y próspero, así como la inspiración para otras aldeas en la gestión de recursos de manera sostenible.

Pertamina como compañía de energía nacional se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 a través de programas sostenibles que tienen un impacto significativo en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG), en línea con la aplicación de los principios de ambiental, social y de gobierno (ESG) en todas las líneas y operaciones comerciales.