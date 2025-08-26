Pertamina apoya la diplomacia de desarrollo cultural, económico y de recursos humanos en Brisbane

VIVA – PT Pertamina (Persero) apoya la diplomacia entre países a través de la cultura, la economía creativa Umkm y desarrollo de recursos humanos relacionado con la industria de la energía sostenible. Esto se realizó en una serie de actividades, a saber, el Partido Popular de Brisbane, la Conferencia INDOZ 2025 y Pertamina va al campus (PGTC) 2025. La actividad tuvo lugar en Brisbane, Australia, del 21 al 23 de agosto de 2025.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso reveló, ya que Pertamina Soes apoya los esfuerzos para aumentar el papel de Indonesia en el ámbito global. Una de ellas es a través de diversas actividades que apuntan como un paso de diplomacia para avanzar en las relaciones políticas, económicas y culturales entre Indonesia y Australia.

«Las relaciones entre los dos países se han establecido estrechamente y tienen intereses estratégicos debido a la cercanía geográfica. En línea con la posición de Indonesia como uno de los socios estratégicos para Australia, creemos que esta actividad respalda las buenas relaciones entre los países, así como la apertura de nuevos mercados para la UMKM y Pertamina de Pertamina van a los programas de campus que son los principales programas en brisbanos», explicó Fadjar.

El 21 de agosto de 2025, Pertamina estuvo presente en el Foro de la Conferencia INDOZ 2025 en el Ayuntamiento de Brisbane. Este evento es el foro de negocios indonesio-australiano más grande que reúne a los líderes industriales, gubernamentales y académicos.

Mientras que el 22 de agosto de 2025, Pertamina contribuyó al Partido Popular de Brisbane organizado por la Asociación de Estudiantes de Indonesia (PPI) Brisbane con la Embajada Indonesia en el Rey Jorge Square. En este evento, Pertamina participó en la comercialización de sus productos UMKM superiores, para expandir el mercado y los consumidores de UMKM en el país. Estos productos de MIPYME indonesios fueron apreciados por Lord Major Brisbane, Adrian Schrinner.

«La presencia de Pertamina en el Partido Popular de Brisbane refuerza el compromiso de la compañía en fortalecer la imagen positiva de Indonesia a los ojos de la comunidad mundial, a través de la diplomacia cultural», explicó Fadjar.

Llevando el tema «Bhinneka Rasa, Tunggal Asa», el evento del Partido del Pueblo de Brisbane también presenta varias actuaciones de artes culturales, que van desde bailes tradicionales, música angklung, hasta la colaboración de la comunidad de la diáspora y la comunidad Umkm Nusantara.

El sábado 23 de agosto de 2025, Pertamina celebró Pertamina va al campus (PGTC) 2025 en la Universidad de Queensland con el tema «Energizing Youth for Future Energy». El evento fue atendido con entusiasmo por estudiantes indonesios en Brisbane, colaborando con PPI.

Llevando el tema «Energizando a la juventud para la energía futura», el evento PGTC se convirtió en el paso de Pertamina para empoderar a la generación más joven para convertirse en una fuerza impulsora para desafíos energéticos futuros. Los estudiantes dieron la bienvenida positivamente al foro PGTC porque dio una comprensión real de las competencias y las formas de pensar necesarias para enfrentar los desafíos de la industria del petróleo y el gas en la era de la transición de energía.

La participación de Pertamina en este evento internacional muestra el papel de Indonesia en varios países. Pertamina trae un compromiso con la diplomacia cultural, económica y de desarrollo RRHH superiormientras fortalece las relaciones de Indonesia con Australia en varios sectores.