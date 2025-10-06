Pertamina apoya a un pequeño corredor indonesio, una generación de carreras de logros

VIVA – Detrás del evento Pertamina Gran Premio de Indonesia 2025, Pertamina presenta otra historia que no es menos interesante. No se trata de campeones mundiales que compiten, sino sobre semillas jóvenes indonesias que algún día pueden estar en la misma pista.

Dos de ellos son Fawwaz al-Faizi y Faqih Al Ghifari, Pequeño corredor Dotado apoyado por Pertamina para competir en FIM Mínimo Indonesia, que es un evento de entrenamiento oficial para jóvenes talentos hacia los niveles de carreras profesionales.

Como parte del programa de entrenamiento, los jóvenes corredores también fueron invitados a ver de primera mano la atmósfera y la pista del circuito internacional de Pertamina Mandalika, presenciando de cerca cómo actuaron los corredores mundiales, además de fomentar su entusiasmo para continuar practicando y soñando con convertirse en un gran corredor en el futuro.

Fawwaz al Faizi, un corredor de ocho años del sur de Kalimantan, comenzó a allanar desde la edad de cuatro años, poder andar en bicicleta desde la edad de 3 años. Luego recibió un premio de motocicleta de bolsillo en el cuarto cumpleaños. Inicialmente, la moto solo se usaba para rodear el complejo alrededor de la casa, pero unos meses más tarde Fawwaz pidió comprar ropa de carreras.

Un día, Fawwaz vio la carrera en la televisión y dijo inocentemente a sus padres: «También quiero ser como ellos». Ahora, está acostumbrado a conquistar curvas afiladas con el estilo de «codo» como su ídolo, Marc Márquez.

«Al principio todavía dudaba cuando Nikung, pero ahora puede estar en codo», dijo Fawwaz con una sonrisa.

«En 2024 obtuve un campeón nacional en la carrera de la clase de bolsillo, y en 2025 esta carrera en FIM Minigp, con suerte más tarde en los próximos años puedo participar en el entrenamiento de carreras en España o Italia y unirme al campeonato de carreras en Europa», dijo Fawwaz nuevamente.

Mientras tanto, Faqih Al Ghifari, a 11 años de Tangerang, tiene una historia que no es muy diferente. Desde la carrera de bicicletas frente a la casa, ahora penetra en el nivel nacional.

«El mes pasado represento a Indonesia en el Campeonato Asiático Minigp FIM en Macao y entré en el top 10 de la carrera, este año nuevamente me preparó para tomar el podio en el Minigp FIM indonesio», dijo Faqih.