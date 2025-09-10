Pertamina anunció 16 equipos que pasan el Campeonato Nacional de Debate de Energía Final Pertamina van al Campus 2025

VIVA – PT Pertamina (Persero) anunció 16 de los mejores equipos que avanzaron con éxito a la ronda nacional del Campeonato Nacional de Debate Energy, una de las principales competiciones de la serie de Pertamina va a las actividades del campus (PGTC) 2025.

Leer también: El papel de la comunidad Ulubelu en el ecosistema de hidrógeno verde de Pertamina



Leyenda de fotos: El campeonato de debate energético, Pertamina va al campus (PGTC) 2025 2025 se lleva a cabo en línea el 27-29 de septiembre de 2025

Los 16 equipos fueron seleccionados después de aprobar la ronda preliminar que se celebró en línea del 27 al 29 de agosto de 2025, a la que asistieron 105 participantes de 105 universidades en toda Indonesia. La evaluación fue realizada por un jurado compuesto por académicos y profesionales del debate nacional al considerar la nitidez de los argumentos, la comprensión del tema energíaa la capacidad de compilar soluciones sostenibles.

Leer también: Pertamina presenta tecnología de electrólisis moderna para la producción de hidrógeno verde en Ulubelu



El vicepresidente de comunicación corporativa de PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, expresó su agradecimiento a todos los participantes que habían luchado en la ronda preliminar.

«Pertamina se enorgullece de ver la calidad del argumento y la visión mostradas por los participantes. Pasar a la ronda de 16 es una prueba de su disposición para ser parte de la generación más joven que se atreven a expresar ideas y soluciones reales para el futuro de la energía de Indonesia», dijo Fadjar.

Leer también: El gobierno apoya plenamente el desarrollo del ecosistema de hidrógeno verde de Pertamina



La ronda final nacional se desconectará del 16 al 17 de septiembre de 2025 en Yakarta. El decimosexto equipo finalista luchará nuevamente con las ideas de los demás para luchar por boletos para calificar para el Top 8 que luego persiguió al Top 4 para aparecer en la gran ronda de la Gran Final.

Ganadores del campeonato de debate energético PGTC 2025 Titulado para obtener un certificado nacional, un premio en efectivo de cientos de millones de rupias, así como la oportunidad de unirse al programa de referencia a las universidades internacionales.

Aquí hay una lista de 16 equipos finales nacionales:

Instituto de Tecnología Bandung (Altruir Dhanesh Ravindra y Mikaila Habsari Suwanda) Universidad Pertamina (Putri Nabila y Reno Wira Putra) Universidad Sriwijaya (Evan Belsarun Haloho y Naufal Abar Abhista) Universitas Brawijaya (Firzatullah Putra Yuzansa y Kyla Abigail Louisa) Universidad (Mana Novela y Dina Famuri) Universidad Mataram (Aluh Rizki Alia y Mahben Subhan Azizun Hakim) Universidad Estatal de Makassar (Abdul Gilang Tawakal y Tenri Raihan) Universitas Indonesia (Syifa Zarathustra y Olivia Heaven Ermana) Universidad Gadjah Mada (Brian Hose Antonio Hambur y Jason Valentino Samvero) Universidad de Mulawarman (Nashwa DIFA PUTRI Aprilia y Septian Jonathan Ambanaga) Instituto Initient de Noviembre Tenace (The Noble y Marhaenendra Brise) Universidad Hasanuddin (Zahra Munadira y Muhammad Nail Rifqillah) Universidad Agrícola Bogor (hice a Manik Rama Cahyadi y Gwen Muninggar Maharani) Universidad Pattimura (Jason Samuel Aldrick Noija y Nurul Azizah Rahman Marasabessy) Universidad Presidencial (Kathleen Yasmin y presidenta y Nailah Salsabila) Universidad Diponegoro (Ilham Akbar Ady y Finda Trimulyasi David)

Se puede acceder a la información detallada sobre la lista de finalistas y el curso de la competencia a través de www.pgtc.id.