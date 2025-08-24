Pertamina anuncia 105 Pertamina va a los participantes del campeonato de energía del campeonato de energía del campus 2025

VIVA – PT Pertamina (Persero) anunciaron 105 participantes que aprobaron con éxito la etapa de selección de la administración de la competencia Campeonato de debate energéticoParte de la serie de Pertamina va a las actividades del campus (PGTC) 2025. Los participantes fueron seleccionados de 108 registrantes de 108 universidades de Indonesia. Se puede acceder al anuncio de los participantes a través de la página oficial www.pgtc.id.

La comunicación corporativa del vicepresidente de Pt Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso expresó su aprecio por el entusiasmo de los estudiantes por participar en esta competencia.

«Pertamina ve el entusiasmo de los estudiantes en toda Indonesia. El paso de la etapa administrativa muestra su preparación no solo para competir, sino también para responder desafíos reales en el sector energético con argumentos agudos y soluciones sostenibles», dijo Fadjar.

La selección administrativa es llevada a cabo por un equipo curador compuesto por académicos y profesionales del debate nacional. La evaluación incluye la integridad del documento, la idoneidad del formato y la calidad de la propuesta de argumento inicial. Después del proceso de selección, el Campeonato de debate energético ingresó a la ronda preliminar en línea del 26 al 29 de agosto de 2025. Después de eso, los finalistas se reunieron en la gran final fuera de línea a fines de septiembre de 2025.

«Esperamos que esta competencia sea un lugar positivo para la generación más joven, para encender su conocimiento y motivación en el campo de la energía sostenible para el futuro», explicó Fadjar.

Los ganadores del Campeonato de Debate de Energía PGTC 2025 recibirán un certificado nacional, un premio en efectivo de cientos de millones de rupias y la oportunidad de participar en el programa de referencia internacional a la Universidad de Tsinghua, China.

PGTC es un evento anual regular para Pertamina, que facilita la participación de los estudiantes indonesios para trabajar en el campo de la energía sostenible. A través de tres competiciones principales, a saber, el debate energético nacional, la competencia de escritura científica (LKTI) y la Semilla y la Escala de Pertamuda (competencia de ideas de negocios de estudiantes), Pertamina espera lograr que los innovadores jóvenes y las nuevas ideas desarrollen el mundo energético en Indonesia.