Pertamina alerta a 1.866 gasolineras 24 horas y 6.231 agentes de GLP para las fiestas navideñas

Jacarta – PT Pertamina Patra Niaga A través del vicepresidente (VP) de Apoyo al Negocio Minorista, Beny Harto Wijaya, confirmó que su partido alertará a 1.866 Gasolinera que opera 24 mermelada en toda Indonesia, para satisfacer las necesidades bbm viajeros durante el período de vacaciones nataru 2025-2026.

Beny enfatizó que su partido tomó esta medida en un esfuerzo por garantizar el buen desarrollo del regreso a casa y las vacaciones, así como otras actividades comunitarias a finales de 2025.

«Pertamina Patra Niaga está totalmente comprometida para que la gente pueda volver a casa para las vacaciones y celebraciones de fin de año de forma cómoda, tranquila y sin problemas con los proveedores de energía, ya sea combustible o GLP«, dijo Beny en una conferencia de prensa en su oficina, el lunes 22 de diciembre de 2025.

Pertamina Patra Niaga Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Además de alertar a 1.866 gasolineras que operan las 24 horas en toda Indonesia, Beny aseguró que también alertó a 6.231 agentes de GLP para garantizar su disponibilidad para las necesidades de los hogares y las pequeñas empresas.

Incluso en rutas con altos niveles de densidad, Beny confirmó que Pertamina Patra Niaga también colocará 70 unidades modulares. Esto está en línea con los esfuerzos de su partido, que también preparará 48 tiendas de campaña para el envasado de combustible repartidas en 50 lugares, especialmente en áreas donde no hay gasolineras disponibles, rutas de regreso a casa concurridas y destinos turísticos populares.

«Todo esto tiene como objetivo garantizar que los viajeros no tengan dificultades para repostar mientras viajan», dijo.

Anteriormente, Beny también predijo que el consumo de gasolina durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, también conocidas como Navidad 2025-2026, aumentaría alrededor del 3,2 por ciento del consumo diario normal. Sin embargo, por otro lado, Beny estima que el consumo de gasóleo en realidad disminuirá alrededor de un 7,6 por ciento, en comparación con el consumo diario.

«La estimación es que el consumo de gasolina aumentará alrededor del 3,2 por ciento del consumo diario, pero el gasóleo en realidad disminuirá alrededor del 7,6 por ciento debido a la menor actividad industrial a finales de año», dijo Beny.

Añadió que se estima que el consumo de combustible de aviación aumentará alrededor del 5,2 por ciento, junto con un aumento del 7,2 por ciento en el consumo de GLP.

«Mientras tanto, también se estima que el consumo de queroseno (queroseno) aumentará alrededor de un 4,3 por ciento, en consonancia con las crecientes necesidades para las actividades domésticas y el turismo», dijo.