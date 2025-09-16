Pertamina admite la primera exportación de Kebumen Umkm a los EE. UU., 6 contenedores de canastas de fibra natural que penetran en el mercado de Nueva York

VIVA – PT Pertamina (Persero) fomenta micro, pequeñas y medianas empresas (Umkm) La guía de Go Global, con liberación ceremonial exportar Productos de cesta de fibra natural de Perdana por PT Agrominafiber Java Indonesia a los Estados Unidos. La actividad de lanzamiento tuvo lugar hoy, martes (9/16) en Kebumen, Java Central, con Sinbolis Release One Container. Las exportaciones totales de casi 10 mil canastas por valor de USD 57,200 o equivalentes a RP957 millones.

Leer también: Política de BBM de una parada a través de Pertamina, Observador de economía energética: impactos en el clima de inversión



Este programa MSME es parte de la responsabilidad social y ambiental de Pertamina (TJSL), para desarrollar la economía de la comunidad y aumentar el emprendimiento, según el objetivo del gobierno indonesio.

El vicepresidente de CSR y la gestión de PT Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto dijo que este logro era una clara prueba del papel de Pertamina en la acompaña a las MIPYME para poder penetrar en el mercado de exportación.

Leer también: La comunidad de la isla jawa untung obtiene nuevos conocimientos



«Pertamina se compromete a continuar apoyando a las MIPYME para ascender a la clase a través de capacitación, exhibiciones, coincidencias comerciales, para facilitar el acceso al financiamiento. La primera exportación de Kebumen MIPYMES a Estados Unidos es una prueba de que la promoción y la asistencia sostenibles pueden aumentar la confianza internacional del comprador», dijo.

Leer también: Construir el carácter de la generación más joven, Komut Pertamina describe las necesidades de los recursos humanos de la energía futura en la Universidad de Pertamina



Mientras tanto, Kebumen Regent HJ. Lilis Nuryani, quien también estuvo presente en el evento, esperaba que el empoderamiento del grupo de artesanos de fibra natural UMKM pudiera fomentar el progreso de las pequeñas empresas y pudiera fomentar la economía de Kebumen.

Este producto de cesta de fibra natural de Kebumen se enviará a través del puerto de Tanjung Mas, Semarang a Long Beach Harbour, Estados Unidos, que se comercializará en 1.700 grandes almacenes Ross en Nueva York.

Inicialmente, PT Agrominafiber Java Indonesia comenzó un negocio en 2020 participado en el campo de la pesca bajo el nombre de Agromina. Las condiciones naturales que tienen el potencial de los ingredientes naturales de las frondas de plátano eventualmente inspiran el negocio de la Agromina en un negocio de artesanía basado en fibra natural en artesanías.

Agromina también se convirtió en un negocio de Agrominafiber Java Indonesia como proveedor de materias primas para frondas de plátano y pandanus para artesanos en Yogyakarta, Bali y Tangerang. Con el tiempo, el fundador de la empresa, Rudi Hermawan y la esposa de Novita, innovadas mediante el desarrollo de productos de artesanía como canastas, alfombras y luces tejidas.

Pertamina a través de la Fundación Pertamina Preneur (Pfpreneur), la Academia Pertamina UMK y Pertamina Smecho

En 2023, este MSME penetró en el primer mercado internacional a través de una transacción de exportación de 1,000 lámparas a Argentina por valor de Rp400 millones, en el inacraft octubre de 2023.

Al llevar a cabo el concepto de negocios empresariales sociales, AgrominaFiber empoderó a 80 proveedores de materias primas (70% de mujeres de 40 a 60 años) en Keraden Village, distrito de Karanggayam e involucraron a 15 artesanos y empleados, y 3 personal de marketing en línea.

La comunicación corporativa del vicepresidente de PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, enfatizó que esta iniciativa estaba en línea con el compromiso de la compañía para alentar el crecimiento económico nacional.

«El éxito de esta exportación muestra que los productos locales tienen competitividad global si está respaldado por la comunicación correcta, la marca y las estrategias promocionales. Pertamina continuará presentando un sólido programa de comunicación para abrir un acceso más amplio al mercado para las MIPYME asistidas. Esto está en línea con la fe del gobierno, especialmente en la creación de empleos de calidad, alentando el emprendimiento y el fortalecimiento de la industria creativa», dijo Fadjar.

Con este logro, Pertamina reiteró su papel no solo como una compañía de energía nacional, sino también como una fuerza impulsora para el empoderamiento económico comunitario a través del programa TJSL, que se centró en la sostenibilidad, el empoderamiento de la comunidad y la creación de empleo de calidad.

La ceremonia de lanzamiento de exportación fue llevada a cabo por el Regente de Kebumen HJ. Lilis Nuryani, Director de Desarrollo de Exportaciones del Producto de Fabricación del Ministerio de Comercio Deden Muhammad Fajar Shiddiq, acompañado por la Vicepresidente CSR y la gestión de PMEPP de PT Pertamina (Persero), Rudi Ariffianto y otras partes interesadas.