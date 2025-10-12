Pertamina actúa rápidamente para controlar el incendio de una gasolinera en Kemanggisan

Jacarta – PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading Pertamina, a través de West Java Regional (JBB), llevó a cabo un rápido manejo del incidente del incendio en Gasolinera 3411403, jl. Kemanggisan Utama Raya, oeste de Yakarta. El incendio ocurrió el sábado (10/11) alrededor de las 03.45 WIB e inmediatamente recibió respuesta de varias partes relacionadas.

En ese incidente no se reportaron víctimas mortales, mientras que dos personas sufrieron heridas leves y han recibido tratamiento médico. Los agentes de la gasolinera, junto con los bomberos y las autoridades locales, lograron extinguir el incendio en poco tiempo.

Una vez controlado con éxito el incendio, el área de la gasolinera fue declarada segura y esterilizada para garantizar que no hubiera más riesgos. El lugar también se cerró temporalmente para apoyar el proceso de evacuación y examinar la causa del incendio.

El gerente de área de Comunicación, Relaciones y RSC de Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria, dijo que la distribución de fueloil (BBM) a la comunidad continúa funcionando sin problemas. Según él, la distribución de combustible se desvió temporalmente a SPBU 3411407 para mantener la disponibilidad de energía en los alrededores.

«Apreciamos la rápida respuesta de los agentes de las gasolineras, de los equipos de bomberos y de los funcionarios que se apresuraron a realizar las maniobras iniciales para que el incendio pudiera controlarse inmediatamente y no causar un impacto mayor», dijo, citado en un comunicado oficial del domingo 12 de octubre de 2025.

Pertamina Patra Niaga Regional JBB también garantiza que todas las operaciones y distribución de combustible sigan siendo seguras después del incidente. La empresa continúa coordinando con las autoridades para rastrear la causa del incendio de acuerdo con los procedimientos de seguridad aplicables.

Como paso de seguimiento, Pertamina llevó a cabo una evaluación integral del sistema de seguridad en las gasolineras en la zona del oeste de Yakarta. Este paso se toma para garantizar que todos los dispositivos de seguridad funcionen de manera óptima.

En los esfuerzos de prevención, Pertamina también recordó a todos los funcionarios de las gasolineras que cumplan siempre con las normas de seguridad laboral. La inspección de rutina de las instalaciones de apoyo, como extintores y sistemas de detección temprana, es una parte importante de este protocolo.

Además, la empresa se compromete a aumentar la concienciación y la preparación de los empleados sobre los riesgos potenciales en el campo. Se dice que la formación periódica de los operadores de gasolineras es una forma de mantener la seguridad operativa.