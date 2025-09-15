Pertamax Turbo Drag Fest listo para nivelar

Tasikmalaya, Viva – Pertamax Turbo Drag Fest 2025 La tercera ronda se celebró oficialmente en Lanud Wiriadinata, Tasikmalaya, este fin de semana. El evento se convirtió en el cierre de la serie después de tener lugar anteriormente en Gading Wonosari Lanud, Yogyakarta, y también en Tasikmalaya en la segunda ronda.

Un total de 1.836 corredores de varias regiones participaron en la competencia. carrera de arrastre y la bicicleta de arrastre. El entusiasmo de los participantes parecía alto desde la sesión inicial hasta la cima de la carrera.

El vicepresidente de marketing de Pt Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, enfatizó que el propósito de esta actividad no era solo una promoción de productos de combustible. Según él, Drag Fest también es una forma de compromiso de Pertamina en apoyar el desarrollo automotriz nacional.

«Se espera que Pertamax Turbo Drag Fest 2025 sea una competencia segura y cómoda para los entusiastas de los automóviles para canalizar los pasatiempos de carreras y los logros de puntaje», dijo, citado el lunes 15 de septiembre de 2025.

Este año, Pertamax Turbo Drag Fest se registra en el calendario oficial de la Asociación de Motores de Indonesia (Imi). De hecho, el organizador espera que el evento pueda nivelar al campeonato nacional en el futuro.

«Continuamos coordinando con IMI e intentamos hacer que Pertamax Turbo Drag Fest en el futuro pueda convertirse en una de las agenda del Campeonato Nacional IMI 2026», explicó Heppy. Esto es parte del objetivo a largo plazo de Pertamina en los deportes automotrices.

La Comisión Central de Race de Drag IMI, Dharma Sradha, evaluó que la implementación de este año ha sido más madura. Destacó el éxito del comité para presentar un concepto ecológico en el evento competitivo.

«Al igual que el año anterior, realmente queremos avanzar juntos en el desarrollo de deportes automotrices. El concepto de sostenibilidad que se transporta también es muy bueno, y vemos que existe una verdadera seriedad en la ejecución de este programa», dijo Dharma.

En la clase Drag Race, el podio más alto fue capturado por Ade Sumarta del equipo Volum Speed ​​173, seguido por M. Hendra Dellly y Heriansyah del equipo de carreras de Yukido. Mientras estaba en Drag Bike, la victoria fue ganada por Satria Putra Ramadhan, Cucuk niega a Noviawan e ISTONO de GMJ 1.

Además de la carrera, el organizador también invita a los participantes y espectadores a proteger el medio ambiente al reducir los desechos plásticos. El programa de verduras a través de la plantación de árboles temblores alrededor del área de competencia es parte de la actividad.