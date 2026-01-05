Perspectivas de la plata para 2026: ¿todavía vale la pena comprarla o es mejor elegir oro?

Jacarta – Introducir el año 2026La atención de los inversores globales se centra nuevamente en activos de cobertura como que no es Y perak. Después de registrar un repunte histórico a lo largo de 2025, ahora se considera que los movimientos de los precios de los metales preciosos se encuentran en una fase más desafiante.

Lea también: El dólar estadounidense sube a principios de 2026 después de la peor caída en 8 años



La alta volatilidad, las valoraciones cada vez más caras y la incertidumbre geopolítica exigen que los inversores sean más selectivos a la hora de gestionar las estrategias de cartera.

La plata está en particular atención porque su salto de precio en el último año ha sido bastante agresivo. Sin embargo, detrás de este desempeño, surge una pregunta importante: ¿sigue el repunte de la plata o es hora de empezar a centrar la atención en el oro?

Lea también: Precio del oro hoy 3 de enero de 2026: caída libre de los productos Antam



Fondo mutuo de activos Mirae (MF) Las perspectivas para 2026 ofrecen una visión cautelosa sobre las perspectivas de estos dos metales preciosos. La siguiente es información completa resumida de Business Today, lunes 5 de enero de 2026.

La valoración de la plata está empezando a ser cara

Lea también: A menudo asociado con Brondong, Hard Gumay predice que este viejo artista de iniciales S se casará en 2026



Mirae Asset MF considera que la plata es ahora relativamente «cara» en comparación con el oro. En las notas de perspectivas para 2026, la relación oro-plata (relación oro-plata) se registró en 59,42, muy por debajo del promedio a largo plazo de 67,90 desde marzo de 1998. Esta condición muestra que las valoraciones de la plata están bastante estiradas.

Anteriormente, la relación oro-plata había saltado a 120 en 2020 y aún se mantenía por encima de 100 en el primer semestre de 2025, lo que pone de relieve cuán extremos han sido los movimientos del precio de la plata en los últimos años.

Se estima que, después de este repunte histórico, los retornos futuros de la plata tenderán a desacelerarse y estarán acompañados de un mayor riesgo de corrección en comparación con el oro. «Esperamos que la plata tenga un mayor riesgo de caída que el oro, ya que el oro podría encontrar apoyo de los bancos centrales en niveles más bajos. Actualmente, dentro de las materias primas, una asignación equilibrada entre metales preciosos sigue siendo apropiada, con el mismo énfasis entre el oro y la plata en esta etapa», dijo Mirae Asset MF.

Estrategia de inversión: cambio gradual al oro

Para gestionar el riesgo, se recomienda a los inversores que comiencen a considerar un cambio gradual hacia el oro si el repunte de la plata muestra signos de desaceleración. Este movimiento también puede ir acompañado de la obtención de beneficios tras un importante aumento de precios.

«Puede valer la pena considerar un cambio gradual hacia el oro si el repunte de la plata muestra signos de desaceleración. Esto es para gestionar el riesgo, junto con la intención de obtener ganancias después de un repunte histórico».