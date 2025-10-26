Personas detrás de la Policía Nacional para erradicar las drogas

Jacarta – policia nacional demostrar su compromiso con la erradicación drogas en Indonesia. De enero a octubre de 2025, la policía descubrió 38.943 casos de narcóticos confiscando pruebas que pesaban 197,71 toneladas de diversos tipos de mercancías ilícitas.

Gestión del Instituto de Estudio y Desarrollo de Recursos Humanos de PBNU (Lakpesdam) M Najih Arromadloni Agradecer el arduo trabajo y compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra las drogas.

«Sí, lo que hay que valorar es la actuación de los agentes del orden. Pero, por otro lado, demuestra que la amenaza de las drogas sigue siendo grande en este país», afirmó Gus Najih, su apodo, el domingo 26 de octubre de 2025.

Kabareskrim (centro) dirige la rueda de prensa sobre drogas

Desde el principio, la Policía Nacional se comprometió a monitorear las instrucciones del Presidente Prabowo Subianto respecto a la erradicación de las drogas como se indica en esa cita número siete.

Según Gus Najih, para erradicar las drogas se necesitan esfuerzos policiales más duros y serios, totales y no selectivos.

«El castigo para los traficantes de drogas es lo más severo posible, si es necesario, la pena de muerte», afirmó.

Gus Najih cree que la gente siempre apoyará y respaldará a la Policía Nacional en la erradicación de las prácticas de drogas y la adopción de medidas firmes contra los traficantes.

«Por supuesto, la Policía Nacional debe ser más asertiva a la hora de garantizar la seguridad de la comunidad frente a los peligros y amenazas de las drogas. Si la Policía Nacional se toma en serio la lucha contra los traficantes de drogas, la gente definitivamente apoyará a la Policía Nacional», dijo Gus Najih.

La Policía Nacional arrestó y detuvo a 51.763 sospechosos y confiscó 197,71 toneladas de droga en 38.943 casos de tráfico de drogas durante el período de enero a octubre de 2025.

El jefe de Investigación Criminal de la Policía Nacional, comisario general Syahardiantono, destacó que esta revelación era una forma de compromiso del Cuerpo Bhayangkara para erradicar y prevenir el tráfico de drogas.

«Erradicar y prevenir las drogas es el programa del Presidente Prabowo-Gibran cuyo séptimo objetivo debe llevarse a cabo de forma continua. El Jefe de la Policía Nacional también destacó que para seguir luchando contra las drogas desde arriba hasta abajo, debe llevarse a cabo sin parar», dijo Syahar en una conferencia de prensa en la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en el sur de Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.