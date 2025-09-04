Personajes en ‘The Office’ spin -off

«The Paper», una nueva serie de comedia simulada ambientada en el universo de «The Office», debutó los 10 episodios de su primera temporada en Peacock el 4 de septiembre.

El episodio piloto revela que Enervate adquirió Dunder Mifflin de «la oficina», una compañía en papel con sede en Ohio, en 2019. En lugar de centrarse en las ventas de papel, sin embargo, Enervate fabrica y vende una variedad de productos en papel, incluido el periódico The Toledo Truth Teller.

Si bien el Toledo Truth Teller fue una vez una publicación muy respetada, ahora en su mayoría licencia de historias de organizaciones de noticias más grandes y solo tiene dos periodistas reales en el personal, sin embargo, ninguno de los cuales hace muchos informes. Enervado valora al cajero de la verdad menos que su división de papel higiénico (con el cual el cajero de la verdad comparte una oficina).

Sin embargo, al igual que Dunder Mifflin, el Toledo Truth Teller tiene un elenco hilarantemente excéntrico de personajes que, contra viento y marea, podría tener éxito en revivir el periódico.

Aquí hay un vistazo a los personajes notables de la serie: