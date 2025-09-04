Personajes en ‘The Office’ spin -off

«The Paper», una nueva serie de comedia simulada ambientada en el universo de «The Office», debutó los 10 episodios de su primera temporada en Peacock el 4 de septiembre.
El episodio piloto revela que Enervate adquirió Dunder Mifflin de «la oficina», una compañía en papel con sede en Ohio, en 2019. En lugar de centrarse en las ventas de papel, sin embargo, Enervate fabrica y vende una variedad de productos en papel, incluido el periódico The Toledo Truth Teller.
Si bien el Toledo Truth Teller fue una vez una publicación muy respetada, ahora en su mayoría licencia de historias de organizaciones de noticias más grandes y solo tiene dos periodistas reales en el personal, sin embargo, ninguno de los cuales hace muchos informes. Enervado valora al cajero de la verdad menos que su división de papel higiénico (con el cual el cajero de la verdad comparte una oficina).
Sin embargo, al igual que Dunder Mifflin, el Toledo Truth Teller tiene un elenco hilarantemente excéntrico de personajes que, contra viento y marea, podría tener éxito en revivir el periódico.
Aquí hay un vistazo a los personajes notables de la serie:
-
Ned Sampson (Domhnall Gleeson)
Ned Sampson es el nuevo editor en jefe del Toledo Truth Teller y el enfoque central del elenco de «The Paper». Interpretados por Domhnall Gleeson («About Time» y las franquicias «Harry Potter» y «Star Wars»), Ned se une al cajero de la verdad con antecedentes en ventas, primero para la compañía de cartón de su padre y luego para la división de papel higiénico de Enervate, los softados, donde rompió cada récord de ventas en su mandato de dos años. Llega a Toledo con la ambición de convertir el cajero de la verdad moribundo en una fuente legítima de noticias locales, intentando elevar al pequeño personal de húmedo a un equipo de periodistas reales. Dadas las personalidades excéntricas de la sala de redacción y la falta de experiencia, es una tarea audaz, pero Ned está equipado con la pasión por el periodismo, una creciente tolerancia para situaciones incómodas.
-
Esmeerelda Grand (Sabrina Clumsy)
Esmerelda Grand es el editor gerente de Toledo Truth Teller y TTT Online. Ella es una madre soltera de Italia, cuya experiencia periodista equivale principalmente a listas largas y planeadas con anuncios sobre celebridades, productos de moda y belleza. Jugado por la ruptura de «The White Lotus» Sabrina Impacciatore, Esmerelda es cualquier cosa menos sutil, y chupa el aire de cualquier habitación en la que ingrese. El antiguo más alto al mando de The Truth Teller, su autoridad es usurpada por la llegada de Ned como editora en jefe, y ella hace esfuerzos para ver que su actuación sufre en consecuencia.
-
Oscar Martínez (Oscar Nuñez)
Oscar Martínez (Oscar Nuñez) es el único personaje que regresa de «The Office» que no sea un breve cameo de Bob Vance de Vance Refrigeration (Robert Ray Shafer) en el episodio piloto. Oscar se mudó de Scranton, Penn., A Toledo, Ohio, como el contador principal del cajero de la verdad. Los fanáticos de la «oficina» recordarán que Martínez sirvió como contador en Dunder Mifflin durante las nueve temporadas del programa, y está consternado de reunirse con el mismo equipo de cámara que documentó su tiempo en la compañía de papel. Desafortunadamente para Oscar, el lanzamiento que firmó en 2005 nunca expiró. Sin embargo, Oscar muestra destellos de entusiasmo a través de su duro exterior, y pronto comienza a contribuir a la sección de artes y ocio del periódico.
-
Mare Pritti (Chelsea Frei)
Antes de la llegada de Ned, la yegua Pritti (Chelsea Frei) es probablemente el periodista más astuto del Toledo Truth Teller. Se unió después de informar para estrellas y rayas en el ejército de los EE. UU., Pero su trabajo en Toledo ha consistido principalmente en arrastrar artículos de Associated Press en el sitio web del Teller de la verdad. Cuando Ned llega y reenfoca la publicación sobre informes originales, Mare finalmente puede perseguir historias reales, incluso si los eventos de Toledo son un poco menos emocionantes que los del campo de batalla. Aún así, ella es una voz de razón consciente y consciente de la autocompresión en el periódico y tiene una química fuerte con NED, insinuando un posible romance de la oficina.
-
Detrick Moore (Melvin Gregg)
Detrick Moore trabaja en ventas publicitarias para el Toledo Truth Teller, pero se convierte en un reportero voluntario cuando Ned reinicia el periódico. Su trabajo en anuncios técnicamente le prohíbe cruzar al mundo del periodismo, pero su interés en el personal del papel, particularmente la asociada de circulación, Nicole Lee (Ramona Young), lo empuja. Melvin Gregg, quien comenzó su carrera, que comenzó su carrera haciendo comedias de bocetos en Vine antes de hacer la transición al cine y la televisión, aterrizando en «American Vandal», «High Flying Bird», «Nevada» y «The Way Back».
-
Adelola Live (Pupilelo Trust)
Sentado adyacente a Oscar Martínez, Adelola Olofin es un contador y reportero voluntario en el Toledo Truth Teller. Poco después de que llegue Ned, comienza a unirse a las reuniones del personal del periódico, aventurándose con Adam Cooper (Alex Edelman) para perseguir historias locales. El ganador del BAFTA, Gbemisola Ikumelo de «Brain in Gear», «A League of tuyo», «Sunny D» y «Famalam» interpreta a Olofin. Ikumelo también sirve como escritor en «The Paper».
-
Adam Cooper (Alex Edelman)
Adam Cooper es otro contador y reportero en el Toledo Truth Teller. Si bien no es Kevin Malone (Brian Baumgartner), no es el más brillante del grupo y no comprende el papel de un reportero cuando Ned lo envía por primera vez a las tareas. Sin embargo, está casado y tiene cuatro hijos, por lo que está bajo mucha presión. El comediante Alex Edelman desempeña el papel, y también se desempeña como escritor en «The Paper».
-
Nicole Lee (Ramona Young)
Nicole Lee llega a informar desde el mostrador de circulación de Toledo Truth Teller, donde puede o no estar ayudando o no a las finanzas de Enervate raspando y vendiendo datos de usuario del sitio web del documento. Marcando, pero no creciente, Lee es una presencia constante en la sala de redacción hasta que el conflicto se agita. Durante la primera temporada, tiene una relación tumultuosa y cuasi-secreta con Detrick, una que Detrick está un poco más ansiosa por definir de lo que es. Ramona Young de «Z Nation», «Ruby Gillman Teenage Kraken», «Legends of Tomorrow» y «Never I Hav I Never» interpreta a Lee.
-
Ken Davies (Tim Key)
Un estratega de negocios británico que vive en Toledo y que trabaja para enervado, Ken Davies es un alimento básico y, a veces, antagonista en «The Paper». En cuanto a los intereses comerciales de la compañía, valora las divisiones de fabricación de ganancias de Enervate sobre el cajero de la verdad, y a menudo se interpone en el camino de los informes de calidad y la integridad periodística, especialmente cuando se une a Esmerelda. El comediante Tim Key trae sus talentos al papel.
-
Barry (Duane Shepard Sr.)
Barry es el reportero más experimentado del Toledo Truth Teller, pero como los fanáticos de la «oficina» aprendieron de Creed Bratton, la experiencia no necesariamente es igual a la experiencia. A pesar de los años de Barry de cubrir las noticias locales para el cajero de la verdad, parece ajeno a su entorno, tal vez incluso senil a su edad avanzada. A menudo se encuentra durmiendo en su escritorio y cuando se despierta, sus comentarios rara vez tienen sentido. Duane Shepard Sr. interpreta a Barry. Anteriormente apareció en «ER», «Scrubs», «Mi nombre es Earl» y «Parques y Recreación», y expresó a Aaron Cash en los juegos de Batman «Arkham».
-
Travis (Eric Rahill)
Travis es un poco un enigma. Trabaja algún tipo de trabajo de distribución de cuello azul en Enervate y voluntarios para escribir historias para el narrador de la verdad. Sin embargo, en su primera tarea, ha arrestado por acosar a una fuente, que resulta ser su ex novia, en el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Toledo. Travis, un hombre de sillón e innovador, Travis parece tener intereses de sal de la tierra, pero si tiene el conocimiento para respaldar sus afirmaciones es dudoso. Travis es interpretado por Eric Rahill, quien anteriormente apareció en «The Bear» y también sirve como escritor en «The Paper».
-
Marv Puttman (Allan Havey)
Marv Puttman es el presidente de Enervate, supervisando todas las divisiones de la compañía en Toledo. A pesar de la sospecha de la sala de redacción de él y sus intereses corporativos, es un líder razonable y complaciente, que generalmente apoya a Sampson y sus esfuerzos para revivir al cajero de la verdad. Puttman es leal a su pueblo, especialmente su secretaria de toda la vida, Ann (Nancy Lenahan), y aunque sus interacciones son ocasionalmente extrañas, a menudo sirve como adulto en la habitación. Allan Havey, quien interpreta a Puttman, también apareció en dos episodios de «The Office» como el Sr. Bruegger. (Si «el documento» abordará esta superposición conspicua es poco probable).
-
Nate Wells (Nate Jackson)
Nate Wells es el conserje en la Torre de Teller Truth. A menudo se encuentra en el sótano del edificio, alejándose del drama de arriba. Nate es interpretado por Nate Jackson, un comediante, actor y escritor que ha trabajado en «Tosh.0», «Curb Your Enthusiasm» y «Spirited».
-
Ann (Nancy Lenehan)
Ann es la secretaria de Marv Puttman de 42 años. Marv depende de Ann por mucho, desde asistencia administrativa hasta recordar tomar sus pastillas. Son ferozmente leales y cuidan unos a otros. Nancy Lenehan, quien anteriormente ocupó papeles recurrentes en «Veep», «Cómo conocí a tu madre», «Mi nombre es Earl» y «The New Adventures of Old Christine», interpreta a Ann.
-
John Stack (Tracy Letts)
Tracy Letts aparece en imágenes retro sobre el cajero de la verdad de Toledo en la primera temporada de «The Paper». Él interpreta a John Stack, el editor principal del periódico en 1971 cuando fue una publicación robusta. Un viejo periódico león, pila y las imágenes de archivo llenan con inspiración cuando se une por primera vez al cajero de la verdad. La ilustre filmografía de Letts abarca títulos de «Lady Bird» a «Seinfeld». También es un actor ganador del Premio Tony y un dramaturgo ganador del Premio Pulitzer.