Personajes, Comprar Cajas Persianas Online

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

La tendencia de la “caja ciega” popularizada por el muñecos Labubu aparentemente omnipresentes el año pasado ha llegado a uno de los películas más populares de 2025 también con una nueva Cazadores de demonios KPop Caja Misteriosa.

Disponible ahora en Amazon y en Hot Topic en línea, cada Mystery Box contiene un pin aleatorio de “KPop Demon Hunters”, inspirado en uno de los personajes de la exitosa película animada de Netflix. Hay seis pines de personajes para coleccionar en total: Rumi, Zoey, Mira, Jinu, Derpy y Sussie, y una variante de “persecución” que brilla en la oscuridad que presenta a Jinu con patrones de demonios.

Este es un lanzamiento con licencia oficial de Netflix, la marca de accesorios Loungefly y coleccionables marca Funko (las variantes llamadas “Chance of Chase” son una variación súper limitada de un diseño Funko Pop!, lo que las hace muy codiciadas entre los coleccionistas). Mientras tanto, el desempaquetado de estas cajas misteriosas se ha convertido en una gran tendencia en las redes sociales, y los fanáticos abren con entusiasmo el empaque para revelar el personaje que contiene.

LANZAMIENTO DE EDICIÓN LIMITADA ¡Funko Pop! Por Loungefly KPop Caja misteriosa de cazadores de demonios Chapa Cada pin coleccionable en la Caja Misteriosa “KPop Demon Hunters” está hecho de bronce y esmalte, y mide aproximadamente 1,5 pulgadas de alto.

Además de los pines de la caja misteriosa HUNTR/X-heavy, Hot Topic también tiene un conjunto de pines esmaltados de “bolsa ciega” que presenta a los Saja Boys. Hay seis pines para coleccionar en total, incluidos los Saja Boys con sus atuendos de “Soda Pop”, además de un demonio perseguidor, Jinu, con detalles brillantes.

Tanto la caja misteriosa de “KPop Demon Hunters” como las “Blind Bags” de Saja Boys se están vendiendo rápidamente en línea y se espera que los fanáticos de la película las compren, por lo que recomendamos agregarlas al carrito mientras aún estén disponibles.

TAMBIÉN DISPONIBLE KPop Demon Hunters Saja Boys – Pin esmaltado para bolso ciego Cada alfiler mide aproximadamente 1,75 pulgadas de alto, con un alfiler aleatorio por bolsa ciega.

Estas cajas ciegas son el último lanzamiento comercial de “KPop Demon Hunters” de Netflix, que recientemente firmó un acuerdo con Mattel y Hasbro para develar muñecos, peluches y juegos de mesainspirado en la película.

Los mini pines coleccionistas también están inspirados en el original. Diseños Funko Pop “KPop Demon Hunter”que presenta a los ídolos favoritos de los fanáticos en forma de figura coleccionable de vinilo de 3,75 pulgadas.