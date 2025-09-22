Persona con discapacidad rescatada del río Swollen en el distrito de Beed de Maharashtra







Una persona con discapacidad fue rescatada dramáticamente de un río inundado en la aldea de Takalsingh, ubicada en el Ashti Tehsil de Maharashtra’s Huevo Distrito, en medio de una lluvia implacable el lunes, dijo la policía.

El hombre fue visto siendo barrido por fuertes corrientes cerca de la aldea, lo que llevó a cinco jóvenes locales a entrar en acción, informó la agencia de noticias PTI. Ataron cuerdas alrededor de sus cinturas y entraron valientemente en las furiosas aguas para llevarlo a un lugar seguro, confirmaron las autoridades. El hombre actualmente está recibiendo tratamiento en el Centro de Salud Primaria Takalsingh, según el jefe del agente Pravin Kshirsagar.

Las lluvias pesadas y continuas han creado estragos en la región, interrumpiendo severamente la conectividad en varias aldeas, incluidas Kada, Khilad, Suleman Devla, Shiral, Devi Nimgaon y Dhanora.

Múltiples ríos y arroyos en el área están en spate, obligando a las autoridades a cerrar puentes clave, incluidos los de la carretera Kada-Dhamangaon y cerca de Shiral, para evitar accidentes, informó PTI. Niveles de agua en aumento En el río Kada a lo largo de la carretera de cerveza de Ahilyanagar también ha llevado a que se emitieran advertencias para los residentes en áreas bajas.

Los funcionarios locales instan a la precaución a medida que se espera más lluvia, y los equipos de rescate permanecen en alerta.

IMD emite una alerta amarilla para Mumbai, Palghar y Thane mientras llueve partes de las pestañas del estado

El Departamento de Meteorología India (IMD) emitió el lunes una alerta amarilla para MumbaiDistritos de Palghar y Thane en Maharashtra mientras las fuertes lluvias arremetían partes del estado.

En un boletín meteorológico, el IMD predijo: «La tormenta eléctrica acompañada de rayos, fuertes lluvias y vientos racheados (30-40 kmph) en lugares aislados en Mumbai el 22 de septiembre».

Se realizó una predicción similar para varias partes de Maharashtra, incluidos los distritos de Thane y Palghar.

Se emitió una alerta de naranja para los distritos de Nashik, Jalgaon, Beed, Chhatrapati Sambhajinagar y Ahliyanagar en Maharashtra, prediciendo «una lluvia muy pesada a muy fuerte lluvia

y tormenta eléctrica con rayos y vientos racheados en lugares aislados «.

Temprano en el día, el departamento meteorológico, en sus actualizaciones meteorológicas de Mumbai, había predicho que se esperaba que Mumbai City y sus suburbios fueran presenciados un cielo parcialmente nublado hoy, con la posibilidad de moderado. lluvia.

Los funcionarios también habían advertido sobre tormentas eléctricas aisladas acompañadas de rayos, instando a los residentes a permanecer cautelosos, particularmente durante las horas pico de viaje.

(Con entradas de PTI)





Fuente