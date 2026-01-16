Persita y PSM Kompak fueron multados por el Comisionado del PSSI con 50 millones de IDR, la violación…

Jacarta – Comité Disciplinario (Komdis) PSSI impuso sanciones a varios clubes y particulares tras celebrar un juicio los días 2 y 3 de enero de 2026. De las decisiones anunciadas, el foco de atención se centró en Persita Tangerang Y PSM Makassar quien fue condenado de forma compacta a una multa del mismo importe nominal, es decir, 50 millones de IDR, por infracciones disciplinarias en la continuación de la competición de la temporada 2025/2026.

Persita y PSM sujetos a multas máximas

Persita Tangerang fue multada con 50 millones de IDR después de que en el partido contra el Arema FC el 30 de diciembre de 2025, cuatro de sus jugadores y un árbitro recibieran tarjetas amarillas. La acumulación de infracciones disciplinarias crea Comisionado del PSSI imponer una multa máxima según la normativa aplicable.

En el mismo partido, Persita también tuvo que recibir un castigo adicional a nivel individual. Su jugador, Andrean Benyamin Rindorindo, recibió una tarjeta roja directa por bloquear la oportunidad de gol del rival.

El comisionado de policía del PSSI impuso al jugador una suspensión adicional de un partido y una multa de 10 millones de IDR.

El PSM Makassar sufrió una suerte similar. El club de Sulawesi del Sur fue multado con 50 millones de rupias después de que cinco de sus jugadores recibieran tarjetas amarillas en el partido contra Persib Bandung el 27 de diciembre de 2025. Esta infracción se consideró una forma de indisciplina del equipo que perjudicó el desarrollo del partido.

Lista de otros clubes que han sido sancionados por el PSSI Komdis

Además de Persita y PSM, el PSSI Komdis también impuso sanciones a otros clubes de distintos niveles de competición. Persis Solo fue multada con 25 millones de IDR porque los seguidores del equipo visitante estaban presentes cuando visitaron la sede de Persik Kediri.

En el Campeonato Pegadaiano, el Deltras FC fue multado con 12,5 millones de IDR por la presencia de aficionados invitados contra Persiku Kudus. Persekat también tuvo que pagar una multa de 25 millones de IDR porque cinco de sus jugadores recibieron tarjetas amarillas en un partido.

Persiba Balikpapan Sujeto a la mayor multa de 60 millones de IDR

Persiba Balikpapan recibió especial atención porque esta vez recibió la multa más grande en los resultados del juicio de PSSI Komdis. El club apodado Honey Bears fue multado con 60 millones de IDR debido al encendido de seis bengalas por parte de los espectadores en la tribuna sur durante el partido contra el Kendal Tornado FC.

Además de eso, Persiba también estaba sujeta a una multa adicional de 25 millones de IDR por no proporcionar transporte en forma de minibuses y furgones para el equipo visitante.