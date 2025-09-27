Gianyar, Viva – Persita Tangerang Doblar a su invitado que es el campeón defensor, Perseguidor Bandung, con una victoria por 2-1, en el partido Súper liga 2025/2026 en el Capitán I Wayan Dipta Stadium, Gianyar, sábado 27 de septiembre de 2025.

La tercera victoria sucesiva para Persita trajo a Persita a la novena posición en la clasificación con 10 puntos. Mientras Persib está en la sexta posición, también con 10 puntos.

El Capitán Persita, Javlon Guseynov, abrió la ventaja de Persita a través de un gol de un tiro libre en el minuto 42. El sustituto Esal Shahrul luego duplicó la superioridad del guerrero Cisadane a través de su hermoso gol en el minuto 90. Persib ganó el gol solemne de Lara a través del cabezazo de Beckham Putera en el minuto 99.

Persib intentó tomar el control del juego desde el comienzo del partido. Thom Haye difundió la primera amenaza de patear especulaciones fuera del cuadro de penalización que aún podría ser anticipado por la portero Persita Igor Carreira.

Maung Bandung tuvo una oportunidad de oro en el séptimo minuto. Los esfuerzos de Ramón para enviar cebo desde el interior del cuadro de penalización hicieron la pelota sobre la mano de Tamirlan Kozubaev. Después de una revisión de VAR, el árbitro Eko Sa Putra decidió dar una penalización a PERSIB.

La ejecución de la penalización fue tomada por Luciano Guaycochea. Esta vez, la bola de patada conduce débilmente al lado derecho del gol de Persita y puede ser bloqueado por el portero Igor. La pelota fue rápidamente arrastrada por el defensor de Persita.

Igor regresó al Salvador de Persita cuando luego redujo el disparo de Ramón. Luego se produjeron las oportunidades de los demás, Sin Yeong-Bae amenazó el objetivo de Persib a través de una patada desde fuera del cuadro de penalti que pudo ser ignorado por el portero Adam Przybek, antes de que el portero Persita también pudiera ser asegurado por el portero.

El desastre para PERSIB ocurrió en el minuto 41. Comenzando con una violación frente al cuadro de penalización de Persib, el árbitro luego dio un premio de tiro libre. El capitán de Persita, Javlon Guseynov, disparó con fuerza, la pelota había cambiado de dirección debido al jugador de Persib antes de que entonces se hundiera en la meta de los visitantes.

El puntaje 1-0 para la excelencia de Persita dura hasta el medio tiempo.

Persib intentó apresuradamente presionar al comienzo de la segunda mitad. La buena oportunidad que tuvieron cuando Beckham PuTera envió una cruz que fue recibida por un cabezazo de lado Uilliam.

Persita amenazó. Dos buenas oportunidades que tienen, primero del disparo de Hokky Caraka que rebotó a pesar de que estaba en una buena posición, luego del cabezazo de Kozubayev, que fue detenido por el portero Adam Przybek.

El entrenador de Persita, Carlos Pena, luego puso a Esal para reemplazar a Hokky en el minuto 72. Esal respondió a esa confianza al anotar un hermoso gol en el minuto 91, cuando el rápido contraataque de Persita le hizo obtener un espacio de tiro para terminar con una patada precisa en la esquina superior del objetivo correcto de Persib.

El objetivo que esperaba el campamento Persib finalmente se creó en el minuto 99. La cruz de Uilliam desde el lado derecho puede ser bienvenido por el encabezado de Bekham que no está protegido para luego vibrar el anfitrión de la red de gol Persita.

Pero el tiempo no fue suficiente para que Persib igualara, y Persita también ganó la tercera victoria esta temporada.

Arreglo del jugador:

Persita Tangerang: Igor Carreira, Charisma Fathoni, Tamirlan Kozubaev, Ryuji Utomo, Mario Jardel, Sin Yeong-Ba, Javlon Guseynov, Hokky Caraka, Pablo Gnet, Rayco Rodriguez, Andrejicaaja

Entrenador: Carlos Pena

Persib Bandung: Adam Zoso es los condulaciones, pinoper, pilvanus, prete, serm, sinm, remiso, sinm, remiso.

Entrenador: Bojan Hodak

(Hormiga)