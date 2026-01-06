Persiste ola de frío en Cachemira; Los turistas disfrutan de paseos en shikara en el lago Dal







Una fina capa de niebla envolvió Srinagar el martes por la mañana mientras la ola de frío continuaba apoderándose de la ciudad. Valle de Cachemirareduciendo la visibilidad e intensificando el frío invernal.

El icónico lago Dal permaneció envuelto en niebla, pero los turistas desafiaron las gélidas temperaturas para disfrutar de los paseos en shikara y del sereno paisaje invernal.

Según el Departamento Meteorológico de la India (IMD), Srinagar registró una temperatura máxima de 9,7 grados centígrados el 5 de enero, dos grados por encima de lo normal.

La temperatura mínima fue de -4 grados centígrados, 2,1 grados por debajo de lo normal.

El IMD pronosticó el martes lluvias aisladas de ligeras a moderadas o nevada sobre Jammu y Cachemira, Ladakh, Gilgit-Baltistan, Muzaffarabad, Himachal Pradesh y Uttarakhand.

Es muy probable que se produzcan heladas en zonas aisladas sobre Uttarakhand.

En el sur de la India, es probable que se produzcan lluvias ligeras a moderadas con tormentas eléctricas y relámpagos sobre Tamil Nadu los días 8 y 9 de enero, mientras que se esperan fuertes lluvias en lugares aislados sobre Tamil Nadu, Kerala y Mahe los días 9 y 10 de enero.

La agencia meteorológica también ha pronosticado una caída gradual de las temperaturas mínimas de 2 a 3 grados C en el noroeste de la India durante los próximos cuatro días, sin cambios significativos a partir de entonces durante los próximos tres días.

Es probable que se produzca una caída similar de 2 a 3 grados C en el centro y este de la India durante los próximos dos días, seguida de ningún cambio significativo durante los cinco días siguientes.

No se esperan cambios importantes en las temperaturas mínimas en el resto del país.

Mientras tanto, ola de frio Las condiciones son muy probables en lugares aislados de Chhattisgarh, Rajasthan Oriental, Haryana, Chandigarh y Delhi, Jharkhand y Punjab.

Se esperan condiciones de días fríos en zonas aisladas de Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bengala Occidental y Sikkim.

Es muy probable que haya niebla densa en lugares aislados sobre Assam y Meghalaya, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram y Tripura, Odisha, Rajasthan, Subhimalaya West Bengal y Sikkim, Uttarakhand y West Uttar Pradesh.

Se prevé una niebla densa a muy densa en lugares aislados sobre el este de Uttar Pradesh, Haryana, Chandigarh y Delhi, Madhya Pradesh y Punjab.

Sobre el mar, es probable que se produzcan tormentas con vientos que alcanzan velocidades de 35 a 45 km/h y ráfagas de hasta 55 km/h a lo largo y frente a la costa de Sri Lanka, en la mayor parte del suroeste de la Bahía de Bengala y áreas adyacentes, muchas partes del sureste de la Bahía de Bengala, el Golfo de Mannar y el Área de Comorin.

Es probable que se produzcan vientos huracanados de 45 a 55 km/h, con ráfagas de 65 km/h, a lo largo y frente de la costa de Somalia y las zonas marítimas adyacentes.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente