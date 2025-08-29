Persis Solo usa cintas negras, la pregunta de los internautas bhayangkara fc no

VIVA – Persis Solo visitó la casa de Bhayangkara Precision Lampung FC en la continuación de la cuarta semana de la Super League 2025/2026 en el Pkor Youth Stadium, Bandar Lampung, viernes 29 de agosto de 2025 Wib por la tarde.

En esta pelea, los jugadores Suelo persa Usando una cinta negra en el brazo como símbolo de dolor.

La acción se hizo para respetar Affan kurniawanUn taxista de motocicleta en línea que murió después de ser aplastado por un vehículo táctico Brote Cuando disipa la masa de acción en Yakarta, el jueves por la noche.

La acción de usar una cinta negra fue una propuesta para los partidarios de Pasoepati que luego fueron aprobados por la gerencia del club. El oficial de medios de Persis en solitario, Bryan Barcelona, ​​incluso compartió fotos de cintas negras que se habían preparado en el vestidor del jugador antes del partido.

En el partido, Persis trajo a 21 jugadores, incluido el nuevo delantero holandés Gervane Kastaneer que fue instalado con un dúo japonés, Kodai Tanaka y Sho Yamamoto.

A diferencia de exactamente, el campamento Bhayangkara FC No se ha visto usando el mismo letrero de duelo. En la columna de comentarios del Campeonato 2017 League 1, varios internautas cuestionaron esto.

Sin embargo, Persis Solo tuvo que irse a casa con el vacío. Fueron derrotados del anfitrión con un puntaje de 0-2. El gol ganador de Bhayangkara FC fue anotado por Ilija Spasojevic y Fareed Sadad.

Estos resultados hacen que Persis solo se atasque en el 11º lugar con cuatro puntos. Bhayangkara FC con el mismo punto está en un lugar mejor, en la séptima posición.