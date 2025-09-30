Solo, vive – Suelo persa Nuevamente, tienes que tragar la amarga píldora en los asuntos de jugadores extranjeros. Su marca de mediocampista, Mateo KocijanSe informó que quien ha sido reclutado desde la fecha límite del mercado de transferencias de la Super League el 31 de agosto de 2025 se unió al club croata, el técnico de 1974, el club que había defendido anteriormente.

De hecho, el ex jugador de Persib Bandung acordó un contrato con Persis Solo y está programado para llegar antes de la 5ª Semana de la Liga 1 2025/2026. Pero hasta que la competencia ingresó a la séptima semana, Kocijan no llegó a solo, incluso difícil de contactar.

Gestión exactamente inflamada

La gerencia de Persis Solo afirmó estar decepcionada y había enviado reprimendas formales a Kocijan. En el lanzamiento oficial del club, dijeron que el jugador de 30 años había informado inicialmente que estaba en camino a Indonesia. Sin embargo, en su camino y cuando el tránsito en Qatar, Kocijan afirmó tener un incidente que lo hizo tener que someterse a un tratamiento para pacientes hospitalizados.

Posteriormente, Kocijan decidió regresar a Croacia, argumentando para centrarse en la recuperación y más cerca de la familia. De la entrevista exclusiva de Croacia Klikaj.hr, Kocijan incluso declaró reacia a volver a jugar en Indonesia, por razones personales y compromiso con su familia.

La transferencia falló en el último segundo

Un informe dice que, en realidad, el acuerdo final entre Persis Solo y Kocijan no se logró en los últimos segundos. Aunque se anunció que se unía, el contrato final no estaba realmente firmado, lo que hizo que Kocijan legalmente no estaba completamente obligado por el club de Solo.

Además, se dice que Kocijan se sintió una carrera en Indonesia después de ganar el título de la Liga 1 con Persib Bandung la temporada pasada. Eligió terminar la aventura en Asia y volver a fortalecer su ciudad natal, Technicar 1974, que compitió a nivel de fútbol amateur de Croacia.

El caso Mateo Kocijan es una lección importante para que la gestión de los clubes indonesios tenga más cuidado al completar el proceso de reclutamiento de los jugadores extranjeros. Además, en una era en la que el compromiso y la profesionalidad de los jugadores determinarán la estabilidad del equipo en medio de la apretada competencia de la Super League.