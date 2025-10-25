Persis Solo continúa mejorando antes de enfrentarse a Persib Bandung

Bandung, VIVA – Entrenador persis solo Peter de Roo explicó que su equipo sigue mejorando de cara al partido persib Bandung en la décima semana Superliga en el estadio Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, el lunes (27/10) por la noche.

Lea también: Bojan Hodak dijo después de que Persib domara al Selangor FC en la ACL Two



Citado el viernes en el sitio web oficial del club, De Roo dijo que durante la última semana Persis Solo se había centrado en aumentar la intensidad de la posesión del balón y el entrenamiento táctico.

«Nos centramos en mejorar el control del balón y en intentar conseguir más oportunidades de nuestros rivales. Y lo más importante, nos centramos en cómo marcar goles», dijo De Roo.

Lea también: Persib enojado en la AFC Champions League 2, destruyendo al Selangor FC



El técnico holandés dijo que se habían mejorado respecto al partido anterior contra North Maluku United y destacó la falta de buen control del balón por parte de los jugadores para que el rival pudiera aprovecharlo al máximo.

Aparte de eso, De Roo explicó que además del control del balón y la finalización, Persis Solo también se centra en mejorar su línea defensiva antes de enfrentarse a Persib Bandung.

Lea también: PSIM entra entre los tres primeros, supera a Persija y Persib tras derrotar al Dewa United



«Nos centramos en mejorar el control del balón y en intentar conseguir más oportunidades de nuestros rivales. Y lo más importante, nos centramos en cómo marcar goles», destacó De Roo.

«Creo que en el último partido no perdimos contra North Maluku, solo perdimos contra nosotros mismos. Por lo que pasó no fuimos buenos para mantener el balón y defender. Así que el partido anterior será una lección importante para que el equipo siga avanzando», continuó.

Antes del partido contra Persib Bandung, De Roo dijo que Persis Solo había ganado fuerza adicional con el regreso de Adriano Castanheira y Althaf Indie, pero tuvo que perder a Cleylton debido a la acumulación de tarjetas.

«Althaf ha vuelto. Adriano está mejorando y tal vez podamos jugar con él aunque no sean 90 minutos. Cleylton no puede jugar por sanción y Fuad también. Y Jauhari aún no está preparado», concluyó De Roo. (Hormiga)