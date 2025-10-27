Persikotas Tasikmalaya lanza Nueva Jersey y su equipo, listo para limpiar la Liga 4

VIVA – Club del orgullo de los residentes de la ciudad Tasikmalaya, Sobrecocidopresentó oficialmente su nueva plantilla y camiseta para afrontar Liga 4 Serie 1 temporada de Java Occidental 2025-2026.

El evento titulado Equipo de lanzamiento y camiseta se llevó a cabo animadamente en Indosoccernesia Siloka, Jalan Brigjen Wasita Kusuma, Indihiang, ciudad de Tasikmalaya, el domingo 26 de octubre de 2025 por la noche.

Este lanzamiento se convirtió en el foco público del fútbol Tasikmalaya. Los partidarios fanáticos de la Tasik City Society (TCS) llenaron el área del evento desde la tarde, portando banderas, encendiendo bengalas y cantando consignas de orgullo. El ambiente se siente como el de un verdadero estadio.

Durante el evento, la gerencia presentó tres nuevos diseños de camisetas: azul para la camiseta de local, blanco para la camiseta de visitante y negro como camiseta alternativa.

Presidente de Persikotas, Ecep Suwardaniyasaexplica el significado filosófico del nuevo diseño.

«El color azul de la camiseta principal refleja la identidad del club, que es el orgullo de los ciudadanos de la ciudad de Tasikmalaya. El diseño de bambú afilado en los lados izquierdo y derecho representa el espíritu de lucha, mientras que el logotipo del club muestra elementos del paraguas Geulis, la puerta Adipura y el escudo emblema de la ciudad de Tasikmalaya», dijo Ecep.

Añadió que todos los elementos de diseño fueron creados para enfatizar el carácter y el espíritu de lucha de los residentes de Tasikmalaya.

«Queremos que cada detalle refleje el espíritu y la identidad de los residentes de Tasikmalaya», subrayó.

Ecep también anunció que esta temporada Persikotas ha recibido el apoyo de varios nuevos patrocinadores que están dispuestos a fomentar el progreso del club. Su objetivo no es ninguna broma.

«El empate no existe. Tenemos que barrer los tres partidos. Nuestro objetivo es claro: clasificarnos para la Liga Nacional 3 el año que viene», afirmó con confianza.

Sin embargo, Ecep dijo que Persikotas no utilizaría el estadio Wiradadaha como estadio temporal. «Nos aseguramos de que Persikotas no juegue en el estadio Wiradadaha antes de que el campo esté realmente adecuado», afirmó.

El equipo de Persikotas de esta temporada está compuesto por una combinación de jugadores jóvenes y experimentados de varias regiones como Aceh, Gorontalo, Java Central y Java Oriental, así como talento local promovido desde la academia del club.

Lo que más se espera es que Persikotas se enfrente a un acalorado derbi contra Persitas Tasikmalaya el 1 de noviembre de 2025. Se prevé que el duelo entre dos equipos de la ciudad sea feroz y se convierta en un lugar para demostrar quién es el verdadero gobernante de Tasikmalaya.