Persikotas Tasikmalaya está listo para aparecer en la Liga 4 Serie 1 de la Copa del Gobernador de Java Occidental 2025

VIVA – Sobrecocido kota Tasikmalaya Prepárate para afrontar la nueva temporada con mucho ánimo. Después de estar entre los cuatro primeros en la Liga 4 Serie 2 la temporada pasada, el equipo que es el orgullo de los residentes de Tasik ahora aparecerá en una casta superior, la Liga 4 Serie 1 de la Copa del Gobernador de Java Occidental 2025.

Este torneo comenzará a principios de noviembre de 2025. Persikotas está en el Grupo E con Persigar, Persitas y Perses. Seguramente habrá una dura competencia en esta fase de grupos.

Presidente de la Asociación Provincial (Asprov) PSSI West Java, Tommy Aprianto, explicó que el formato y el sistema de competición de esta temporada es diferente al de años anteriores.

«En la Liga 4 Serie 1 participarán 25 equipos que anteriormente participaban en la Liga 3 Serie 1. Mientras tanto, en la Liga 4 Serie 2 participarán 48 equipos de varios distritos y ciudades de Java Occidental», explicó Tommy, el jueves 16 de octubre de 2025.

Tommy explicó que la Serie 2 de la Liga 4 se llevará a cabo primero el 25 de octubre de 2025, mientras que la Serie 1 comienza el 2 de noviembre de 2025.

Curiosamente este año Asprov PSSI Java Occidental dio un nuevo color a la organización del concurso. No sólo se celebrará en las grandes ciudades, el partido también visitará pueblos de Java Occidental para acercar el fútbol a las bases.

«La Serie 2 tendrá lugares para los partidos en las aldeas, para que pueda ser un entretenimiento también para la comunidad. La apertura será en Garut, pero luego los juegos serán en Kuningan, West Bandung, Purwakarta y Depok», dijo Tommy.

Para la Serie 1, Persikotas tendrá su sede en el Estadio RAA Adiwijaya, Garut. Después de la fase de grupos, el torneo continuará hasta la ronda eliminatoria para determinar el campeón de la Liga 4 Serie 1.

El ganador de este evento tendrá derecho a avanzar a la Liga Nacional 4, representando a Java Occidental. «Más adelante competirán en la Liga Nacional 4», destacó Tommy.

Persikotas también espera repetir la impresionante actuación de la temporada pasada e incluso superarla. Se espera que el apoyo total de la gente de Tasikmalaya sea el combustible para que el orgulloso equipo santri de la ciudad alcance el nivel nacional.