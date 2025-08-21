Persik Kediri y Persis Solo no pudieron jugar en casa, el horario de la Super League de la Semana 3 cambió

Jueves, 21 de agosto de 2025 – 20:10 Wib
Yakarta, Viva – Programa de la tercera semana Súper liga 2025/26 se sometió a algunos cambios relacionados con el estado del host en dos partidos. Fósforo Persik Kediri VS Dewa United así como Suelo persa VS Ambos psbs Ciertamente experimentó un intercambio de raciones domésticas.
Este cambio ocurrió porque el estadio Brawijaya, la sede de Peach Kediri, todavía está en proceso de renovación para que no se pueda usar. La gerencia de Persik finalmente presentó un intercambio de horarios en el hogar con Dewa United, de modo que el partido se llevará a cabo en la casa de Banten Warriors, el Banten International Stadium.
Mientras tanto, el partido Persis Solo vs PSBS Biak también se vio afectado. Esto se debe a que el estadio Manahan, solo, está siendo designado como el lugar del campeonato femenino de la ASEAN U16. Con estas condiciones, Persis Solo no puede usar su estadio Pride por un tiempo.
Leer también:
No se puede jugar a Sule hasta 9 partidos, Persis Solo admite a los jugadores para enviar una apelación a la FIFA
El duelo PSBS vs. Persis se celebró en el estadio Maguwoharjo, Sleman, que se convirtió en una jaula de PSBS esta temporada.
Leer también:
Horario completo para la tercera semana de Super League: Malut United es una prueba real de Persija
Aunque hay un cambio en el lugar, el calendario del partido permanece según la agenda de la tercera semana de la Super League.
El siguiente es el horario completo de la tercera semana de Bri Liga 1 2025/26:
22 de agosto de 2025
Arema FC vs Bhayangkara Precision Lampung FC (15.30 WIB)
Semen Padang vs PSM Makassar (15.30 WIB)
Dewa United vs Persik Kediri (19.00 Wib)
23 de agosto de 2025
PERSIJA JAKARTA VS MALUT UNITED (15.30 WIB)
PSBS BIAK VS PERSIS Solo (15.30 WIB)
Persebaya Surabaya vs Bali United (19.00 Wib)
24 de agosto de 2025
Psim Yogyakarta vs Persib Bandung (15.30 WIB)
Borneo FC Samarinda vs Persebaya Surabaya (15.30 WIB)
Madura United vs Persita Tangerang (19.00 Wib)
Con este cambio, se espera que los seguidores aún presten atención al último horario para que no sean malinterpretados con respecto a la ubicación de sus partidos de equipo favoritos.
Página siguiente
22 de agosto de 2025