Persik Kediri intercambió juegos en casa con Dewa United

Kediri, Viva – Persik Kediri Volver para mover la ubicación del partido cuando se convirtió en el equipo local para enfrentar Dewa United En competencia Súper liga 2025/2026.

El gerente de Persik Kediri, M Syahid Nur Ichsan, dijo que la gerencia actualmente había recibido una carta sobre ajustar el horario de competencia para el partido.

«Hemos recibido una carta de presentación circular que ajusta el horario de competencia. El partido de Persik Kediri contra Dewa United el viernes (8/22) tendrá lugar en el Banten International Stadium (Serang) a las 19:00 WIB», dijo en Kediri el martes.

Agregó, en principio, la gestión también coordinó inmediatamente con el equipo de Dewa United con respecto al calendario de partidos que se llevará a cabo el 22 de agosto de 2025.

Syahid agregó, el plan era que Persik como anfitrión quería competir en casa, pero debido a que vio el desarrollo del estadio que todavía estaba en el proceso de renovación y aún necesitaba tiempo para que el estadio Brawijaya Kediri no pudiera usarse como ubicación de coincidencia.

Admitió, en este caso, Persik Kediri había coordinado con Dewa United y la Liga I como operador de la liga relacionado con la presentación de cambios en el calendario del partido en esta primera ronda y obtuvo la aprobación entre sí.

«El estadio todavía está en el proceso de renovación que aún requiere tiempo. Nos hemos comunicado con Dewa United y están dispuestos y de la Liga 1 no tienen ningún problema», dijo.

Para la segunda ronda, agregó la posibilidad de usar el estadio Brawijaya Kediri como la ubicación del partido.

«En principio, nosotros (Persik) no queremos perder el partido en casa. Por lo tanto, coordinamos y obtenemos la aprobación entre Dewa United y la Liga I. En la primera ronda del United United Dewa como el equipo local. Mientras que en la segunda ronda el 7 de febrero de 2025 le convierta en Persik Kediri, que será el anfitrión», dijo.

Syahid agregó que la gerencia con el entrenador también coordinó inmediatamente con los resultados de los dos últimos partidos.

Dijo para el partido 1-2, especialmente con la composición de que casi todos experimentaron muchos cambios, consistente es algo que el jugador debe considerar.

«También debe considerarse consistente en este partido. Grogando todo tipo. En realidad, esto no está permitido que suceda y debe anticiparse en el futuro», dijo.

Sin embargo, todavía cree que el entrenador ya tiene su propia evaluación del jugador. Durante el entrenamiento y los partidos hay dos cosas diferentes, de modo que se evalúa el partido.

Espera que en el partido contra Dewa United pueda producir los mejores resultados. Los preparativos hechos pueden ir bien.

En el partido en los juegos en casa, anteriormente el sábado (16/8) contra Madura United, Persik también trasladó ubicaciones en el Gelora Joko Samudro Stadium, Gresik Regency. La razón es la misma, el estadio Brawijaya Kediri todavía está en reparación. (Hormiga)