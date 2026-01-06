VIVA – PSSI designado oficialmente Juan Herdman como nuevo entrenador Selección Nacional de Indonesia el sábado 3 de enero de 2026. El técnico británico es conocido por tener una sólida trayectoria a nivel internacional, incluida la participación de Canadá en el Mundial de 2022.

Dueño Persik Kediri Arthur Irawan evaluó que esta experiencia fue un activo importante para que Herdman llevara más lejos a la selección de Indonesia. Espera que la presencia de este nuevo entrenador pueda tener un impacto positivo y mejorar los logros de la plantilla de Garuda.

«Mi esperanza es, por supuesto, que pueda convertirse en el mejor entrenador de la selección nacional. Creo que nuestra selección nacional ya es buena y espero que en el futuro pueda lograr aún más», dijo Arthur a los medios de comunicación el lunes 5 de enero de 2026.

También enfatizó la importancia de los efectos a largo plazo del liderazgo de Herdman, no sólo en términos de resultados, sino también en el desarrollo de la calidad del equipo en su conjunto.

«Ciertamente espero que John Herdman tenga un impacto positivo en la selección nacional y que podamos desempeñarnos mejor en el futuro», afirmó.

Además de sus esperanzas por los logros de la Selección Nacional, Arthur también expresó su deseo de que Ezra Walian Una vez más tuve la oportunidad de fortalecer la selección nacional de Indonesia. Se considera que el delantero de 28 años mostró un desempeño sobresaliente con Persik Kediri durante la temporada 2025/2026.



Capitán Persik Kediri, Ezra Walian

Arthur incluso llamó a Ezra Peach el mejor jugador de esta temporada. Esta valoración está respaldada por la aportación real del jugador, que suma cinco goles y seis asistencias en 14 partidos con los Tigres Blancos.

Según Arthur, esta consistencia es una ventaja importante para que Ezra vuelva a competir a nivel de selecciones nacionales, especialmente con la presencia de un nuevo entrenador que aporta un enfoque y una valoración diferentes.