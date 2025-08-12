Persija Yakarta en Puncak, Arema FC Strict Stick

Martes 12 de agosto de 2025 – 09:02 Wib
Yakarta, Viva – Primera semana Súper liga 2025/26 se ha completado. Perseguidor Yakarta logró superar la clasificación después de ganar una gran victoria por 4-0 sobre Persita Tangerang.
Kemayoran Tiger ganó tres puntos completos con una diferencia de goles rentable, superando Arema fc Y Malut United FC, quienes se embolsaron puntos perfectos. Arema FC ocupa el segundo lugar después de aplastar a los PSB Biak, mientras que Malut United se atrincheró en el tercer lugar después de ganar por poco a su oponente.
Perseguidor Bandung, que silenció con éxito al semen Padang FC, también recolectó tres puntos, pero se clasificó en cuarto lugar porque la diferencia de goles fue menor. Persis Solo, Borneo FC Samarinda y Psim Jogja completan la lista de clubes con los mismos puntos en la parte superior.
Mientras tanto, equipos como Bali United FC, PSM Makassar y Jepara Persijap deben estar satisfechos con un empate en el partido de apertura. Por otro lado, Persita Tangerang, PSBS Biak y Semen Padang FC se convirtieron en los tres equipos inferiores después de sufrir una derrota en deslizamiento de tierra en la primera semana.
Normización de la Super League 2025/26 Semana 1
- PERSIJA JAKARTA – 3 puntos
- Arema FC – 3 puntos
- Malut United FC – 3 puntos
- Persib Bandung – 3 puntos
- Persis Solo – 3 POIN
- Borneo FC Samarinda – 3 puntos
- Psim Jogja – 3 puntos
- Persik Kediri – 1 punto
- Bali United FC – 1 POIN
- PSM Makassar – 1 punto
- Jepara Persijap – 1 punto
- Madura United FC – 1 POIN
- Persebaya Surabaya – 1 punto
- Bhayangkara Lampung – 0 puntos
- Dewa United Banten FC – 0 puntos
- Semen Padang FC – 0 puntos
- PSBS BIAK – 0 puntos
- Persita Tangerang – 0 puntos
Se cree que la segunda semana de Super League es más feroz, teniendo en cuenta que todo el equipo intentará mejorar su posición en la clasificación desde el comienzo de la temporada.
