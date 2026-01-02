Persija vs Persijap, Persib desafía a Persik antes del duelo clásico

Jacarta – BRI Super League 2025/2026 presenta inmediatamente una serie de partidos candentes a principios de año. Al entrar en su decimosexta semana, la competición nacional de fútbol de las castas más altas comenzará desde el sábado 3 de enero hasta el lunes 5 de enero de 2026 con un total de nueve partidos disputados en varias ciudades.

La atención se centra principalmente en dos partidos prestigiosos. persia Yakarta tiene previsto acoger persijap Jepara en el estadio principal Gelora Bung Karno, temporal persib Bandung debe visitar la sede de Persik Kediri en el estadio Brawijaya. Estos dos partidos son un importante calentamiento antes de que Persija y Persib se enfrenten en el partido clásico que el público del fútbol indonesio estaba esperando.

Persija llegó al partido en casa con mucha confianza en sí misma. Jugando en SUGBK, los Kemayoran Tigers están disfrutando de una tendencia positiva después de vencer con éxito al PSIM Yogyakarta por 2-0 y al Bhayangkara Presisi Lampung FC por 3-0. La regularidad en casa significa que Persija aspira a sumar los tres puntos para mantener la competencia en la cima de la clasificación.

Por otro lado, Persib no es menos convincente. Maung Bandung visitó Kediri con la condición de estar en lo más alto de la clasificación de la Superliga. El equipo dirigido por Bojan Hodak consiguió dos victorias consecutivas en casa sin encajar goles, cada una de ellas venciendo al Bhayangkara por 2-0 y al PSM Makassar por 1-0. Este logro llevó a Persib a la cima de la clasificación con una colección de 34 puntos, ligeramente por delante de Persija, que le siguió en tercer lugar con 32 puntos.

Curiosamente, el partido Persija contra Persijap y el duelo Persik vs Persib serán los últimos partidos entre los dos equipos antes de enfrentarse directamente en el partido clásico del primer volumen de esta temporada el 11 de enero. Estaba previsto que Persib actuara como anfitrión en el estadio Gelora Bandung Lautan Api.

Además de estos dos partidos principales, la máxima competición también contará con el Borneo FC. Pesut Etam tiene la oportunidad de recuperar temporalmente la primera posición de la clasificación si logra vencer al PSM Makassar el sábado por la tarde. Al mismo tiempo, también se presentará al público el Suramadu Derby entre Madura United y Persebaya Surabaya.

Mientras tanto, Malut United, que ahora ocupa el cuarto lugar, vuelve a jugar frente a su propia afición. El equipo de North Maluku recibirá al PSBS Biak en el estadio Gelora Kie Raha de Ternate el domingo por la tarde.