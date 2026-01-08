Persija tiene mejor plantilla que la temporada pasada

VIVA – Entrenador persib bandung, Bojan Hodak evaluar persia Yakarta hoy es mucho mejor que la temporada pasada. Vio de primera mano cómo los Kemayoran Tigers construyeron esta temporada un equipo más profundo, más maduro y lleno de jugadores experimentados.

«Están bien. Tienen una plantilla mejor que la temporada pasada», dijo Hodak a los periodistas después del entrenamiento del miércoles 7 de enero de 2026.

Bajo la dirección de Mauricio Souza, Persija cuenta con nombres familiares en el máximo nivel: Maxwell Souza, Allano Lima, Jordi Amat, Alan Cardoso, Fabio Calonego y Eksel Runtukahu. Hodak dijo que esta fortaleza nació de la gran inversión realizada por la dirección de Persija.

Persija Yakarta Plantilla 2025/2026

«Trajeron a muchos jugadores nuevos e invirtieron mucho dinero en comprar jugadores de calidad», dijo Hodak.

«Creo que es el equipo que más invirtió esta temporada de todos los equipos de la liga».

Esta evaluación es relevante para la situación de la clasificación. Persib y Persija sumaron 35 puntos. Los Kemayoran Tigers se encuentran actualmente un nivel por encima de Maung Bandung debido a una diferencia de goles superior. Esto significa que el partido en GBLA, el domingo 11 de enero de 2026, no es sólo una cuestión de prestigio, sino que también determina el rumbo de la máxima competición.