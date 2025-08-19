Persija sobrevivió en la cima, Persib dispersada en el medio del tablero

Yakarta, Viva – Perseguidor Yakarta mantiene con éxito la posición superior de la clasificación Súper liga 2025/26 hasta la segunda semana. Kemayoran Tigers recolectó seis puntos perfectos de dos victorias consecutivas.

No solo, Borneo FC Samarinda también ganó resultados perfectos con los mismos puntos, solo perdiendo la diferencia de goles de Persija. Mientras tanto, Arema FC y Malut United se estancaron en tres y cuatro con cuatro puntos cada uno.

Perseguidor No estable

Persib Bandung, que se queda como uno de los candidatos campeones, realmente se dispersó en el tablero del medio. Hasta la segunda semana, Maung Bandung solo recogió tres puntos de dos partidos y estaba en la séptima posición.

El equipo promocional es sorprendente

Persijap Jeparara como equipo promocional se desempeñó sorprendente al clasificar el quinto armado con cuatro puntos. Estos resultados los hacen temporalmente por encima de varios equipos grandes como Persebaya Surabaya y Bali United.

Zona de descenso

En la parte inferior del tablero, tres equipos aún no han ganado un solo punto, a saber, PSBS Biak, Dewa United Banten y Persita Tangerang. Persita se convirtió en un cuidador después de sufrir dos derrotas con una diferencia de goles menos Lima.

SUMACIÓN DE LA SUPER League Semana 2 (2025/26) – Big 5

PERSIJA JAKARTA – 6 puntos Borneo FC Samarinda – 6 puntos Arema FC – 4 puntos Malut United FC – 4 puntos Jepara Persijap – 4 puntos

La competencia sigue siendo muy larga, pero esta tendencia inicial muestra una competencia feroz entre los mejores clubes, mientras que los grandes equipos como Persib y Persebaya deben encontrar la consistencia de inmediato para no quedarse atrás.