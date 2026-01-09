Persija no puede esperar para enfrentarse a Persib Bandung

VIVA – persia Yakarta está preparada para afrontar una dura prueba a la hora de desafiar persib Bandung en la semana 17 Superliga 2025/2026. Este prestigioso duelo se llevará a cabo en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Java Occidental, el domingo 11 de enero de 2026.

Lea también: Persib vs Persija, Thom Haye: conozco la mayor rivalidad en el fútbol



Los Tigres de Kemayoran llegaron a la sede de Maung Bandung con una fuerte determinación de llevarse la victoria a casa. Este clásico partido no sólo pone en riesgo el orgullo de dos eternos rivales, sino también la primera posición de la clasificación.

Persija y Persib tienen actualmente 35 puntos. Sin embargo, Persija está en segundo lugar, mientras que Persib está en tercer lugar porque perdieron por diferencia de goles. Los resultados de este partido serán muy decisivos, porque el ganador tiene grandes posibilidades de asegurar el título de campeón en la temporada 2025/2026 de la Superliga.

Lea también: Borneo derrotado por Persita, Persib vs Persija se están calentando



Un gran entusiasmo envolvió al equipo de Persija antes de este partido candente. El responsable de medios de Persija, Kukuh Wahyudi, reveló que los jugadores están ansiosos por enfrentarse a Persib.

«La motivación es definitivamente ganar contra Persib. No se trata sólo de rivalidad, sino también de mantener la tendencia ganadora que se ha detenido. Hemos vuelto a lograr dos victorias y, por supuesto, queremos lograr la tercera consecutiva», dijo Kukuh a los medios de comunicación, el viernes 9 de enero de 2026.

Lea también: Frente a su ex club, Marc Klok admite que el duelo entre Persib y Persija es muy especial



Se afirma que los preparativos de Persija están funcionando de manera óptima. La victoria por 2-0 sobre Persijap Jepara en el partido anterior fue una inyección moral importante para Rizky Ridho y sus compañeros.

Sin embargo, Persija seguramente se presentará sin dos pilares importantes, Ryo Matsumura y Fabio Calonego, que tuvieron que ausentarse debido a las sanciones del Comité Disciplinario del PSSI.

Kukuh destacó que el cuerpo técnico al mando de Mauricio Souza continúa maximizando la preparación corrigiendo deficiencias y puliendo las fortalezas del equipo.

«Se siguen mejorando todos los aspectos que son debilidades. También se desarrollan las fortalezas para que podamos mantener la portería segura y al mismo tiempo poder marcar goles contra Persib», concluyó Kukuh.