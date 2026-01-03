¿Persija Jakarta se enfrenta al Hertha Berlín en el aniversario de DKI Jakarta?

Jacarta – persia Jacarta, Mauricio Souzano ha podido confirmar la noticia de que su equipo se enfrentará al club alemán Hertha Berlín en celebración del 500 cumpleaños de Yakarta, que se celebrará el 22 de julio de 2027.

Anteriormente, el gobernador de Yakarta, Pramono Anung, transmitió este plan durante la celebración de Nochevieja de 2026 en Yakarta. Dijo que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta planea invitar a varios clubes extranjeros para celebrar el 500 aniversario de Yakarta, y uno de los clubes que afirma haber llegado a un acuerdo es el Hertha Berlín.

Sin embargo, Mauricio Souza admitió que no recibió información oficial sobre los planes para el partido amistoso. El técnico brasileño dijo que todavía estaba esperando la confirmación directa de la dirección de Persija y de funcionarios oficiales del gobierno.

Mauricio Souza, entrenador del Persija Yakarta

«Lo vi en Internet. Pero lo siento, pero hay mucho Internet, a veces la información no es correcta. Internet (dice) estamos trayendo nuevos jugadores a nuestro equipo, también estamos sacando jugadores de nuestro equipo», dijo Souza en una conferencia de prensa antes del partido de la Superliga contra Persijap Jepara en el estadio principal Gelora Bung Karno, Yakarta, el viernes según informó ANTARA.

Souza enfatizó que sólo creería la noticia si hubiera una notificación oficial. «Por eso creeré que el presidente nos ha llamado para decirnos que en 2027 tendremos un juicio contra el Hertha Berlín», continuó.

Sin embargo, Souza cree que el partido contra el Hertha Berlín será muy positivo para Persija si realmente sucede. Según él, este partido aportará grandes beneficios en términos de experiencia y prestigio al club.

«Es bueno si hay un partido, es realmente bueno para Persija porque el Hertha Berlín es un gran equipo en Alemania. Así que Persija es un gran equipo. Es bueno para Hertha Berlín jugar contra Persija», dijo Souza.

El propio Persija Yakarta tiene experiencia en atraer clubes extranjeros para partidos amistosos. En 2015, los Kemayoran Tigers recibieron al Gamba Osaka de Japón. Dos años después, Persija se enfrentó al Espanyol español en 2017 y luego recibió al Ratchaburi FC de Tailandia en 2022.

Además de los partidos amistosos, Persija participó por última vez en una competición asiática en la Copa AFC de 2019. En ese momento, Persija solo pudo avanzar a la fase de grupos, pero tuvo tiempo de enfrentarse a varios clubes extranjeros como Shan United (Myanmar), Ceres Negros (Filipinas) y Becamex Binh Duong (Vietnam).