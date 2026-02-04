Persija ficha oficialmente a Mauro Zijlstra, joven delantero de la selección nacional contratado por dos temporadas y media

VIVA – Persija Yakarta presentado oficialmente Mauro Zijlstra como nuevo delantero de la segunda jornada de la Superliga 2025/22026 el miércoles 4 de febrero de 2026.

El jugador que nació en Zaandam, Países Bajos, el 9 de noviembre de 2004, tuvo un contrato por 2,5 temporadas.

La presencia de Mauro no sólo suma opciones en primera línea Tigres de Kemayor esta temporada, pero también refleja el compromiso de Persija de construir las bases de un equipo competitivo para las próximas una o dos temporadas.

Mauro creció y se desarrolló en el sistema técnico del fútbol holandés. Comenzó su carrera juvenil en la academia del AZ Alkmaar en 2019, antes de continuar el proceso de desarrollo con el Amsterdamsche FC en el período 2019-2022. Después de eso, Mauro reforzó NEC Nijmegen de 2022 a 2024, antes de unirse al FC Volendam en 2024.

Con Volendam, Mauro empezó a escalar en el nivel profesional. Su nombre figura en la lista de jugadores del primer equipo en seis partidos de la Eredivisie de la temporada 2025/2026. Aunque aún no ha debutado en la máxima competición holandesa, todavía tiene tiempo de juego competitivo con la selección Sub-21, lo que es una parte importante del proceso de maduración de su rendimiento.

Mauro también tiene experiencia internacional. Ha registrado tres apariciones con la selección nacional de Indonesia, cada una en dos partidos de prueba internacionales contra Taiwán y el Líbano, así como un partido de clasificación para la Copa del Mundo 2026 contra Irak.

Directora Persija, Mohamad PrapancaDestacó que la contratación de Mauro era un paso estratégico que estaba en línea con los objetivos del club para esta temporada así como con sus planes a largo plazo.

«Vemos a Mauro como un jugador joven con un gran potencial y un futuro prometedor. Esta temporada añadirá profundidad al equipo de Persija. Aparte de eso, la presencia de Mauro es parte del proceso de construcción de un equipo fuerte, no sólo para una temporada, sino para varias temporadas por venir», dijo Prapanca, citado en el sitio web oficial de Persija.

Mientras tanto, Mauro admitió que estaba entusiasmado por aceptar su nuevo desafío con Persija. Es consciente de las altas expectativas que acompañan a un gran club como Persija y está dispuesto a responderlas con trabajo duro.

«Estoy muy preparado para aceptar el desafío con Persija. Persija es un gran equipo que tiene el objetivo de ganar esta temporada. Estoy muy entusiasmado por aceptar este desafío», dijo Mauro.