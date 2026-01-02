Persija está lista para limpiar el almacén, aquí hay 5 jugadores que tienen un mínimo de minutos de juego y que están amenazados con ser liberados

VIVA – Mercado de fichajes La mitad de la temporada 2025/2026 de la Superliga tiene el potencial de ser un momento de revisión del equipo para persia Jacarta. Una evaluación exhaustiva del desempeño de la primera ronda puso a varios jugadores en el punto de mira.

El director de Persija, Mohamad Prapanca, admitió que hay jugadores que podrían ser liberados según los resultados de la evaluación del cuerpo técnico.

Prapanca dijo que este paso era parte de la estrategia del club para adaptarse a las necesidades del equipo. Destacó que la decisión obedecería plenamente a las recomendaciones de Mauricio Souza como entrenador.

Director de Persija Yakarta, Mohamad Prapanca

La gerencia no ha revelado los nombres de los jugadores que serán liberados, ni siquiera si son jugadores locales o extranjeros. Se dice que se llevará a cabo una discusión más detallada después del partido contra Persijap Jepara en la semana 16, mañana sábado 3 de enero de 2026.

Si nos referimos a los datos de rendimiento a lo largo de los 15 partidos de la primera ronda, hay una serie de jugadores del Persija que han tenido mínimas oportunidades de jugar. Esta condición es una indicación inicial de quién tiene potencial para ser incluido en la lista de evaluación.

1. Gustavo Almeida

El delantero de Persija, Gustavo Almeida

El delantero, que tuvo un papel importante la pasada temporada, sólo ha disputado cuatro partidos esta temporada. Una lesión desde el inicio de la competición le tuvo ausente durante bastante tiempo y hasta el momento no ha vuelto a jugar.

2. Ryo Matsumura

El centrocampista japonés debutó recién en la semana 15 después de una larga ausencia por lesión. Sin embargo, su actuación en ese partido resultó en una suspensión de cuatro partidos por parte del Comité Disciplinario del PSSI.

3. Gustavo Franca

Este defensa extranjero no ha mostrado un rendimiento constante a pesar de estar en buena forma. De 12 apariciones, su contribución aún fue limitada y la mayoría de los partidos los jugó desde el banquillo.

4. Alfriyanto Nico

El lateral derecho, graduado de la academia de Persija, se había ganado la confianza al comienzo de la temporada, pero poco a poco fue perdiendo su lugar a medida que aumentaba el rendimiento de otros jugadores en el mismo puesto.

5. Alan Cardoso

El lateral izquierdo brasileño fue titular habitual al comienzo de la temporada, antes de que Dony Tri Pamungkas cambiara lentamente su posición para las necesidades tácticas y reglamentarias de los jugadores sub-22.