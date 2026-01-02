Persija aún no ha pensado en Persib, Mauricio Souza pide al equipo centrarse totalmente contra Persijap

VIVA – persia Yakarta destacó su actitud profesional de cara a dos partidos importantes a principios de 2026. Aunque fue un duelo candente contra persib Bandung está a la vista, entrenador Mauricio Souza asegurarse de que el enfoque de su equipo no haya cambiado y esté completamente concentrado en el partido contra él persijap Jepara.

Está previsto que los Tigres de Kemayoran reciban a Persijap en el estadio principal Gelora Bung Karno (SUGBK) el sábado 3 de enero de 2026, antes de visitar la sede de Persib Bandung una semana después. Souza cree que pensar demasiado en el próximo gran partido corre el riesgo de alterar la preparación del equipo.

En la rueda de prensa previa al partido celebrada el viernes en el SUGBK, Mauricio Souza destacó que toda la atención del cuerpo técnico y de los jugadores actualmente está centrada únicamente en Persijap. Dijo que el entusiasmo externo por el partido entre Persija y Persib era normal, pero no dentro del equipo.

«Para nosotros todavía no estamos centrados en el partido contra Persib. Nuestro foco está en mañana. Tal vez desde fuera, los periodistas y los aficionados ya estén esperando el partido. Pero nosotros, como equipo de entrenadores y jugadores, todavía estamos pensando plenamente en el partido contra Persijap», dijo Souza.

Esta afirmación fue compartida por el centrocampista de Persija, Hanif Sjahbandi, que representó a los jugadores en la rueda de prensa. Hanif enfatizó que el objetivo principal del equipo en este momento es conseguir la victoria en el partido más reñido.

«Lo que tenemos por delante es el partido contra Persijap. Para eso nos estamos preparando y estamos concentrados en lograr la victoria. Después hablaremos del próximo partido», dijo Hanif.

El propio Persija no tiene mucho tiempo de preparación antes de este partido. Acaban de jugar un partido contra el Bhayangkara FC el lunes 29 de diciembre de 2025, por lo que el tiempo de recuperación es relativamente limitado.

Souza reconoció esta situación, pero aseguró que su equipo siguió haciendo la máxima preparación, analizando las fortalezas del rival y destacando los aspectos positivos que deben ser implementados en el campo.

«No tenemos mucho tiempo para prepararnos. Jugamos desde el lunes, luego jugaremos de nuevo este sábado. El tiempo de descanso no es tan largo. Pero analizamos a nuestros oponentes y dejamos claro lo que tenemos que hacer en el partido», dijo el técnico brasileño.