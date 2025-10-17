Persija aspira a conseguir el máximo de puntos en la sede de Persebaya

Surabaya, EN VIVO – Entrenador persia Jacarta Mauricio Souza aspirando a conseguir el máximo de puntos cuando visiten al Persebaya Surabaya en la jornada 9 Superliga 2025/2026, en el Estadio Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, sábado (18/10).

«Nos hemos preparado mucho mejor para este partido y esperamos lograr los máximos resultados contra Persebaya», dijo Mauricio en una conferencia de prensa en línea a la que asistió desde Surabaya, Java Oriental, el viernes.

De cara al equipo de Persebaya, dijo, los jugadores que fortalecen la Selección Nacional de Indonesia (Timnas) también se han unido al equipo apodado Tigres de Kemayoran, para entrenar de cara a este partido clásico.

Así pues, continuó, los jugadores y el cuerpo técnico tenían la confianza suficiente para enfrentarse al equipo apodado Bajol Ijo. Además, su partido también ha discutido y analizado el juego de Persebaya.

Jugador del Persija Jakarta, Bruno Tubarao

«Tenemos que conseguir mejores resultados en cada partido y esa es la misión que llevaremos a cabo en Surabaya», afirmó el técnico brasileño.

En cuanto a la presencia de aficionados de ambos equipos en el estadio, espera que se pueda seguir creando un ambiente similar en cada partido de la BRI Super League, porque puede ser una motivación para que los jugadores se desempeñen mejor.

Mientras tanto, el jugador de Persija, Fabio Calonego, admitió que todos sus compañeros tenían mucha confianza para enfrentarse a Persebaya, porque habían hecho una preparación minuciosa.

«Los preparativos han sido buenos, nos hemos estado preparando bien durante una semana», dijo y esperaba lograr los máximos resultados contra Persebaya.

Además, afirmó, la presencia de dos grupos de aficionados en el estadio aumentará la confianza de los jugadores.

«Ya sabemos que este es un gran partido, así que si jugamos con los aficionados de ambos equipos será mejor para nosotros», afirmó.

En la clasificación de la Superliga BRI 2025/2026, Persija ocupa el cuarto lugar con 11 puntos en tres victorias, dos empates y dos derrotas.

Por su parte, Persebaya está un nivel por debajo con un punto de diferencia, ocupando la sexta posición tras registrar tres victorias, un empate y dos derrotas. (Hormiga)