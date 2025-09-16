Persiguiendo el objetivo de 3 millones de casas, Anindya Bakrie recolectó a todos los interesados ​​en el sector de la vivienda

Yakarta, Viva – Presidente de Kadin Indonesia, Anindya Bakrie afirmado, aunque el gobierno había derramado varios incentivos y subsidios para lograr el objetivo en Programa de 3 millones de casasPero todavía hay una serie de desafíos que deben enfrentar todas las partes relevantes para realizar el objetivo.

Leer también: Además del Jack Economic, Anindya Bakrie Pede Kur Housing abre 9 millones de empleos



Uno de ellos está relacionado con la socialización de las estrategias que el gobierno llevará a cabo, además de proporcionar educación financiera, especialmente aquellas relacionadas con la industria de la vivienda a nivel nacional.

Por lo tanto, Anindya admitió que Kadin Indonesia junto con el Ministerio de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) y entre Indonesia, había recolectado todo tenedor de apuestas El sector de la vivienda la semana pasada.

Leer también: Anindya Bakrie es optimista de que Purbaya puede mantener la estabilidad de la economía nacional





Anindya Bakrie en Mki – Ri -peru Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

En el foro al que asistieron cientos de participantes compuestos por desarrolladores, contratistas, comerciantes de materiales de construcción, a las MIPYME en el sector de la vivienda, todas las partes habían acordado apoyar conjuntamente la realización del programa de 3 millones de viviendas.

Leer también: Esquema de financiamiento de Godok, Kadin está listo para ayudar al desarrollo de los Kopdes rojos y blancos



«La semana pasada, Kadin había colaborado con el Ministerio PKP y BPI y entre celebrar una solución de Kur residencial para que las MIPYME se muden al ecosistema de viviendas públicas en la casa de Pak Rosan», dijo Anindya en el evento Meeting & Symposium; Gotong Royong Housing ‘Nation Heritage’, en Balai Sarbini, South Yakarta, martes 16 de septiembre de 2025.

«Para los cientos de empresarios presentes en ese momento, recurrimos a eso de los sectores de desarrollo y contratistas, comerciantes de materiales de construcción y MIPYME, listos para seguir este programa», dijo.

Después del evento, Anindya enfatizó que Kadin dio el mayor aprecio a todos los interesados, por su compromiso y la creencia compartida de que el programa de 3 millones de la Cámara sería exitoso.

Esto ciertamente es inseparable del concepto de Indonesia Incorporated, que fue eco del presidente Prabowo Subianto, en uno de los eventos de Kadin a principios de 2025. A través de este concepto, el presidente confirmó el significado de que todas las personas indonesias deben trabajar juntas para avanzar conjuntamente.

«Esperemos que todo esto pueda aumentar la comprensión de los actores comerciales con respecto a KPP y cómo funciona, aumentar la participación del mundo de los negocios, especialmente las MIPYME en el programa de 3 millones de hogares, y el papel del mundo de los negocios, especialmente la asociación de desarrolladores, contratistas y comerciantes de materiales de construcción determinará en gran medida el éxito de PKP», dijo Anindya.

«Una vez más, nos dé cuenta de la cooperación mutua del mundo de los negocios y el gobierno para expandir el acceso a préstamos de vivienda, apoyar a las MIPYME y juntas las necesidades de hogares decentes y económicos para la gente», dijo.