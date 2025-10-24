Persiga los impuestos de manera profesional, Purbaya promete no utilizar el estilo matón

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa prometió que su partido perseguiría el objetivo. recepción impuesto en lo que queda del año 2025 profesionaly no usará estilos matón.

Explicó que en general la estrategia se llevaría a cabo mediante un enfoque microgestión (microgestión), observando potenciales inexplorados.

«Si hay posibilidades de fugas aquí y allá, eso es lo que perseguiremos. No significa ser como un matón, golpeando las casas de las personas a las 5 de la mañana, nada de eso. Haremos que la facturación sea más profesional», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el jueves 23 de octubre de 2025 por la noche.

Dirección General de Impuestos (DJP)

Anteriormente, esta estrategia de microgestión también había sido revelada previamente por el Director General de Impuestos, Bimo Wijayanto. Según él, se implementará una microgestión para evitar que se amplíe la brecha en la realización de los ingresos fiscales respecto del objetivo (déficit) al final del año fiscal 2025.

«Nuestros esfuerzos comienzan con la microgestión de la recaudación. Así que realmente monitoreamos a todos los contribuyentes. Obtenemos datos de todas las oficinas regionales, quién tiene el mayor potencial y cómo es su cumplimiento. Luego, respaldamos la brecha de cumplimiento para que pueda ser óptima», dijo Bimo.

Se sabe que se proyecta que los ingresos tributarios al final del año fiscal 2025 ascenderán a 2.387,3 billones de rupias, equivalente al 95,8 por ciento del objetivo del presupuesto presupuestario para 2025 de 2.490,9 billones de rupias.

Mientras tanto, la realización al 30 de septiembre de 2025 se registró en 1.516,6 billones de rupias, o el equivalente al 63,5 por ciento de la proyección.

Los ingresos fiscales en el presupuesto estatal presupuestario de 2025 se fijaron como objetivo de 2.189,3 billones de rupias, y luego se corrigieron a 2.076,9 billones de rupias o el 94,9 por ciento del objetivo. La realización a septiembre se informó en 1.295,3 billones de IDR. o equivalente al 62,4 por ciento de la proyección.

Mientras tanto, los ingresos aduaneros e impuestos especiales se fijaron inicialmente como objetivo de 301,6 billones de rupias, luego la proyección se incrementó a 310,4 billones de rupias o el equivalente al 102,9 por ciento del objetivo. A septiembre de 2025, la absorción alcanzó los 221,3 billones de rupias o el 71,3 por ciento de la proyección.