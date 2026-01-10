Persib vs Persija determina la cima de la clasificación

Bandung, VIVA – Partido clásico entre persib Bandung y persia Yakarta, que se celebrará el domingo a las 15.30 WIB en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), sin duda atraerá la atención del público. Este prestigioso duelo no se trata sólo de rivalidad, sino que también determina quién liderará la clasificación. Superliga.

La atención se centró en este partido después de que el Borneo FC, que actualmente encabeza la clasificación con 37 puntos, sufriera una derrota por 0-2 ante Persita Tangerang en el Indomilk Arena el viernes. Los dos goles de la victoria de Persita los marcaron Javlon Guseynov y Aleksa Anderjic.

Este resultado hace vulnerable la posición de Pesut Etam en lo más alto de la clasificación. Persib y Persija, que ocupan respectivamente la tercera y segunda posición con 35 puntos, tienen la oportunidad de sumar 38 puntos y ocupar la primera posición en la clasificación si uno de ellos resulta vencedor en el partido del domingo.

Sin embargo, si el partido entre Persib y Persija termina en empate, los dos equipos solo sumarán un punto a 36 puntos y permanecerán por debajo del Borneo FC.

La máxima competición también incluye al Malut United, que ahora ocupa el cuarto lugar con 34 puntos. El equipo de North Maluku tiene la oportunidad de superar a Persib y Persija si logran vencer al anfitrión Persebaya Surabaya en el partido del sábado por la tarde a las 15.30 WIB en el estadio Gelora Bung Tomo.

Sin embargo, Malut desperdició esta oportunidad. De hecho, perdieron 1-2 ante Persebaya.

De cara a este partido clásico, Persib, como campeón defensor, tiene un mejor historial de encuentros. De los últimos 10 encuentros, Maung Bandung obtuvo cinco victorias, mientras que Persija, ahora entrenado por Mauricio Souza, solo registró dos victorias, y los otros tres partidos terminaron en empates.

El último encuentro entre los dos equipos tuvo lugar en febrero de 2025 en el estadio Patriot Candrabhaga de Bekasi y terminó con un empate 2-2. Persija se adelantó gracias a los goles de Gustavo y Firza Andhika en la primera mitad, antes de que Persib empatara gracias a Nick Kuipers y David da Silva.

Con una clasificación apretada y un alto prestigio de rivalidad, el duelo entre Persib y Persija será sin duda uno de los partidos más decisivos y esperados de esta semana.