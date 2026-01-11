Persib vs Persija, Barcelona vs Real Madrid y Fenerbahce vs Galatasaray

VIVA – Este fin de semana el fútbol mundial estuvo alborotado con varios partidos calientes en varios países. Uno de ellos, como sucederá en Indonesia, se enfrenta a Persib Bandung. persia Jacarta.

Fósforo Persib y Persija En la semana 17 de la Superliga 2025/26 se jugará en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), el domingo 11 de enero de 2026, a las 15.30 WIB.

Este duelo es una condición de prestigio. De hecho, no es raro que los aficionados se amotinen como resultado de la intensa competencia entre los dos equipos. El primer encuentro tuvo lugar en la Liga Indonesia 1994/1995. El duelo del 16 de abril de 1995 terminó en empate 1-1 en el estadio Menteng de Yakarta.

Después de eso, Persib ganó el partido en casa. Lo mismo volvió a ocurrir en la temporada 1995/1996. Persija sólo pudo vencer a Persib en la temporada 1998/1999.

Desde la temporada 1998/1999, Persija nunca ha perdido ante Maung Bandung en 17 encuentros. Persib sólo pudo volver a vencer a Persija en la temporada 2007/2008.

Después de eso, ambos equipos se derrotaron. Desde entonces, los partidos de Persija y Persib se han celebrado a menudo en sedes neutrales porque las tensiones han comenzado a aumentar considerablemente.

En las últimas dos temporadas, Persija nunca ha ganado contra Persib. Cuando jugaba en Bandung, Persija perdió, mientras que cuando jugaba en Bekasi terminó en empate.

Desde la temporada 1994/1995 se han disputado un total de 53 encuentros entre los dos equipos. De los 53 encuentros, los Tigres de Kemayoran dominaron la victoria. Sin embargo, Persib ha ganado más títulos desde 1994.

Entonces se producirá un duelo feroz también en el fútbol español, en el que se enfrentará el Barcelona. real madrid.

El duelo titulado El Clásico se presentará en la final de la Supercopa de España que se celebrará en King Abdullah Sports City, Jeddah, Arabia Saudita, el lunes por la mañana WIB, 12 de enero de 2026. Este será el segundo Clásico de esta temporada.

Barcelona y Madrid se han enfrentado esta temporada en LaLiga. En el Clásico que se disputó en el Santiago Bernabéu el pasado mes de octubre, los blaugrana perdieron 1-2 ante su eterno rival.

Mientras tanto, el derbi de Estambul en la final de la Supercopa de Turquía 2025 tuvo lugar el sábado por la noche WIB, 10 de enero de 2026. Este candente duelo se convirtió en un escenario de gloria para el jugador de ascendencia indonesia, Jayden Oosterwolde, después de que su gol asegurara el título del Fenerbahce.