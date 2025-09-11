Persib vs Persebaya, se aconseja a Bonek que no venga al estadio

Bandung, Viva – Perseguidor Bandung preguntó a los seguidores Persebaya Surabaya a saber Bonek Para no estar presente directamente en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA) en el partido de la quinta semana de la Super League 2025/2026, viernes 12 de septiembre de 2025,

El vicepresidente de operaciones de PT Persib Bandung dignificó Andang Ruhiat, dijo que la apelación estaba de acuerdo con la Liga 1 2025/26 Reglamento Artículo 5 Párrafo 7 sobre la seguridad y la comodidad y el Artículo 141 Código Disciplinario de PSSI en 2023 que prohibió la presencia de los partidarios de los visitantes en el estadio.

«Pedimos que la comprensión y la cooperación de los partidarios de Persebaya no estén presentes en el estadio GBLA como regulado en las regulaciones oficiales», dijo Andang en Bandung.

Según Andang, la regla no es solo una apelación, sino que tiene una consecuencia real. El Comité Disciplinario de PSSI puede imponer sanciones estrictas en forma de multas financieras que tienen el potencial de dañar al club y los partidarios.

Agregó que el comité organizador de Persib junto con las fuerzas de seguridad también había preparado pasos anticipatorios, incluidos repatriar a los partidarios de los visitantes que obligaron a asistir al estadio.

«Este paso no es limitar el amor a los seguidores a su equipo, sino que garantiza la seguridad y la comodidad de todas las partes, incluidas las familias y los niños que vienen al estadio», dijo.

Andang espera, con disciplina conjunta y respeto por las reglas, grandes partidos como Persib contra Persebaya pueden tener lugar en una atmósfera segura y deportiva.

«Apoyemos a Persib de la mejor manera, presente en las gradas con entusiasmo, sin bengala, fuegos artificiales, bebidas alcohólicas, armas afiladas o matices racistas», dijo.

Agregó que el estadio GBLA es un símbolo del orgullo de Bobotoh que debe mantenerse juntos.

«GBLA es nuestro hogar compartido, un lugar de entusiasmo y unión de Bobotoh United para mantener el buen nombre de Persib a los ojos del fútbol nacional», dijo.