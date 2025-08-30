Persib vs Borneo FC se pospone, ¿cuál es el destino de los boletos que han sido comprados por Bobotoh?

Bandung, Viva – La cuarta semana del partido de la Super League 2025/2026 entre Perseguidor Bandung contra Borneo FC Samarinda en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), el domingo 31 de agosto de 2025, fue pospuesto oficialmente. La decisión se tomó después de las condiciones de seguridad en Greater Bandung, que aún no era propicio después de que la manifestación del estudiante el viernes (29/8) terminara en el caos.

I.League, como operador de competencia, transmitió esta decisión a través de una carta oficial numerada 1279/Li-Cor/VIII/2025 con fecha del 30 de agosto de 2025. El aplazamiento del partido se refiere a la carta de solicitud de la policía regional de Java Occidental y la gestión de Persib Bandung, quienes consideraban que había una necesidad para los pasos anticipatorios para mantener la seguridad de todas las partes.

¿Cómo está la suerte? Boleto que se ha comprado?

El retraso de este partido ciertamente hace mucho Boboto Preguntándose, especialmente aquellos que han comprado boletos. PERSIB asegura que el boleto que se ha comprado permanece vigente y se transfirirá automáticamente al próximo partido PERSIB. De esa manera, el estado y los derechos de la audiencia no se perderán.

El vicepresidente CEO de PT Persib Bandung Dignified, Adhitia Putra Herawan, enfatizó que la seguridad de todas las partes, que van desde jugadores, funcionarios, hasta Bobotoh, es la máxima prioridad.

«Entendemos muy bien el espíritu de Bobotoh, que ha estado esperando este partido, pero la situación que ocurre requiere pasos anticipatorios. Esperamos que las condiciones mejoren pronto para que podamos volver a celebrar el fútbol juntos en el estadio», dijo Adhitia.

Esperando un horario de reemplazo

Aunque el partido contra Borneo FC fue pospuesto, Persib insistió en que Bobotoh no tenía que preocuparse por perder el derecho de ver. El cronograma de reemplazo de partidos se anunciará más adelante a través del canal oficial del club, tanto en el sitio web de Persib.co.id como en la cuenta oficial de redes sociales de PERSIB.

«Le agradecemos la comprensión, la paciencia y el apoyo que nunca se rompe. La energía positiva de Bobotoh siempre será una gran fuerza para el equipo en el campo», agregó Adhitia.

Las condiciones de seguridad son las principales consideraciones

La Policía Regional de Java Occidental declaró que este retraso era puramente consideraciones de seguridad. El jefe de relaciones públicas de la Policía de Java Occidental, la comisionada senior Hendra Rochmawan, explicó que el área de Bandung de Gran Bandung todavía estaba en el Estado I en espera I después de los disturbios en la manifestación de los estudiantes.

«Debido a las razones de seguridad actuales en el área de Bandung», dijo Hendra.

Con esta decisión, se espera que todas las partes sean pacientes hasta que la situación sea propicio nuevamente. Persib e I.League también priorizan la seguridad para que el partido pueda tener lugar con una atmósfera de fútbol animada sin reducir la comodidad de la audiencia.