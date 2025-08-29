Persib vs Borneo FC está amenazado con renuncia, la policía regional de Java Occidental envía una carta a I-League

Bandung, Viva -La Policía Regional de la Oeste de Java (Polda) envió una carta oficial a Pt Liga Indonesia Baru (I-League) para solicitar un retraso del partido de Super Leagye entre Perseguidor Bandung contras Borneo FC que está programado para tener lugar el domingo 31 de agosto de 2025 en el Bandung Gelora Lautan Api Stadium (GBLA).

La solicitud se enumeró en la carta con el número B/3210/VIII/PAM.3.3/2025/ROOPS, con fecha del 29 de agosto de 2025, dirigida al presidente del Presidente de I-League, Ferry Paulus.

Consideraciones de seguridad

Policía regional de Java Occidental Explicado, el desarrollo de la situación de Kamtibmas en su jurisdicción aún no era propicio después de una manifestación de los elementos de los estudiantes de Bem Si y Bem nus West Java el viernes 29 de agosto de 2025. La condición hizo que la policía estató de alerta I.

En la carta mencionada, el partido Persib vs Borneo FC tiene el potencial de verse afectado por la situación, por lo que se le solicita a I-League para posponer su implementación hasta que la condición esté segura nuevamente.

Solicitud básica

Esta solicitud de retraso se refiere a algunas referencias, incluyendo:

Ley número 2 de 2002 sobre la Policía Nacional de Indonesia

Telegram Carta de la policía nacional Número Str/2444/VIII/OPS.1.3/2025 Problema Jukrah Alerta de alerta de alerta

Jefe de Policía Regional de Java Occidental Número de carta de telegrama Str/428/viii/Pam.1.3/2025 sobre el estado estándar I

Además, también se afirmó que el partido programado para el 31 de agosto de 2025 a las 19:00 WIB se consideraba riesgoso si todavía se llevaba a cabo en medio de condiciones de seguridad inestables.

No hay decisión final

Aunque ha habido una solicitud oficial de la Policía Regional de Java Occidental, la decisión final con respecto al aplazamiento del partido Persib vs Borneo FC sigue en manos del operador de la liga. Hasta ahora, PT I-League no ha anunciado el siguiente paso relacionado con la solicitud.