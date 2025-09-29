¿Persib trajo a Berguinho a Tailandia, apareció contra Bangkok United o simplemente observando?

Bangkok, Viva – Entrenador Perseguidor Bandung, Bojan HodakDa grandes esperanzas sobre el estado de la aptitud del centrocampista brasileño, Rosembergne «Berguinho«Da Silva, antes del segundo partido del Grupo G de la AFC Champions League dos (ACL dos) 2025/26. Maung Bandung está programado para enfrentar a los representantes de Tailandia, Bangkok Uniteden el estadio BG Thaburi, Pathum Thani, el miércoles (1/10/2025) a las 19.15 Wib.

Hodak mostró su seriedad al llevar a Berguinho a pesar de que el jugador todavía estaba en recuperación de lesiones. El mediocampista atacante de 28 años había participado previamente en el grupo de equipo a Bali para el partido contra Persita Tangerang, aunque no se incluyó en la lista de jugadores (DSP).

«Lo trajimos aquí (Bali) para su recuperación. Sabemos que la regulación de los jugadores extranjeros 7+2. Entonces, por supuesto, con tales condiciones no lo incluimos (en DSP). La esperanza es que cuando los oponentes Bangkok United, él está listo», dijo Hodak.



Entrenador de Persib Bandung, Bojan Hodak

En la regulación de la competencia, solo nueve jugadores extranjeros que pueden ingresar a DSP con siete de ellos pueden jugar en el campo. Hodak eligió priorizar a otros jugadores extranjeros que estaban mejor preparados cuando se enfrentaron a Persita.

Sin embargo, Hodak no ha podido determinar si Berguinho puede implementarse en Tailandia. «Pero veremos más tarde porque parece que no estoy seguro de si está listo para jugar en Tailandia», agregó.

La existencia de Berguinho todavía se considera importante en el esquema de juego Persib. Si su condición física es posible, su presencia puede ser un estímulo adicional para que Maung Bandung enfrente la presión de Bangkok United en un importante ACL de Match.