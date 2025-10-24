Persib sube en la clasificación de la liga indonesia después de derrotar al Selangor FC

Bandung, VIVA – Gloriosa victoria persib Alto Bandung Selangor FC con un marcador de 2-0 en el partido del grupo G de la Liga de Campeones AFC Dos (LCA dos) 2025/26 (23 de octubre de 2025, en el estadio Gelora Bandung Lautan Api) no sólo será un resurgimiento del club, sino que traerá cambios positivos en la posición de la liga indonesia en el escenario asiático.

Lea también: Persib enojado en la AFC Champions League 2, destruyendo al Selangor FC



Aumento en la clasificación de Indonesia

Gracias a los puntos adicionales generados por Persib, la clasificación de la asociación de fútbol de Indonesia ascendió del puesto 22 al 21 en Asia. tirto.id+1 Los puntos totales de Indonesia alcanzaron los 20.549 puntos, por delante de países como Kuwait (20.357 puntos) y Tayikistán (20.353 puntos).

Lea también: PSIM entra entre los tres primeros, supera a Persija y Persib tras derrotar al Dewa United



¿Por qué es esto importante?

Las clasificaciones de las asociaciones en el continente asiático son un punto de referencia para la asignación de plazas de clubes en competiciones entre clubes como la AFC Champions League Elite y la ACL Two para la temporada 2027/28. Esto significa que con el aumento de puestos, la esperanza de conseguir un mayor número de representantes de Indonesia está cada vez más abierta.

Lea también: Calendario Malut United vs Persib pospuesto, aquí está la razón



La impresionante apariencia de Persib

Persib lidera el Grupo G con siete puntos, resultado de dos victorias y un empate, incluida una crucial victoria por 2-0 sobre Selangor.

En ese partido, su centrocampista marcó un gol en el minuto 29, seguido de un penalti en el minuto 66 que aseguró la victoria.

Con este auge, la liga indonesia ha cobrado impulso para fortalecer su posición a nivel asiático. La participación de clubes como Persib en competiciones entre clubes es la clave de su éxito. Para mantener y mejorar una posición, la constancia en cada partido es muy importante.

La victoria de Persib no se basó sólo en tres puntos en el campo: fue una señal de que la liga indonesia estaba comenzando a redescubrir su ritmo y competitividad en Asia. El puesto 21 ahora busca mayores oportunidades. Es sólo una cuestión de cómo los clubes locales mantienen su desempeño para que este aumento no sea sólo temporal.