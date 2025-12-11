Persib se clasifica para el Top 16 de la AFC Champions League Two 2025, Patricio Matricardi trae este mensaje

Bandung – VIVA – persib Bandung aseguró el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones Dos de la AFC 2025/26 (ACL Dos) después de lograr una estrecha victoria por 1-0 sobre el Bangkok United en el último partido del Grupo G en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), el miércoles 10 de diciembre de 2025 por la noche. Este resultado colocó a Maung Bandung como ganador del grupo y abrió el camino a la fase eliminatoria.

El defensa del Persib, Patricio Matricardi, expresó su agradecimiento por este logro. Consideró que la victoria ante el Bangkok United fue fruto del arduo trabajo de todos los jugadores y cuerpo técnico liderados Bojan Hodak. Pato afirmó que el partido transcurrió extraordinario y se consiguió cumplir el objetivo inicial del equipo.

«El partido y los resultados de anoche fueron extraordinarios porque logramos nuestro primer objetivo. Trabajamos duro todo este tiempo y avanzamos a la siguiente ronda. Lo logramos», dijo Matricardi en un comunicado citado por Persib.

Sin embargo, Matricardi enfatizó que este logro no es motivo de complacencia. Recordó que Persib enfrentaría obstáculos más difíciles en los octavos de final y enfatizó la importancia de concentrarse plenamente para llegar más lejos.

Según él, a Persib aún le queda un largo camino por recorrer y es necesario afrontar pasos graduales. Matricardi dijo que el equipo tenía un capital fuerte debido al sólido desempeño que mostraron durante la fase de grupos. Añadió que todo el plantel tiene confianza para afrontar la siguiente ronda.

«Ahora, paso a paso para el próximo viaje. Tenemos confianza porque el equipo ha demostrado que Persib tiene mucho potencial», afirmó.

Persib ahora está esperando a los rivales a los que se enfrentará en los octavos de final, que está previsto que se celebre a principios del próximo año. Seguramente el cuerpo técnico aprovechará el tiempo libre para ultimar estrategias y mejorar detalles del juego que aún deben perfeccionarse antes de entrar en una fase más competitiva.